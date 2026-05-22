El FMI pide a España que retire las ayudas al combustible y que aumente la oferta de vivienda

El Fondo Monetario Internacional (FMI) da un toque de atención a España por uno de sus principales problemas económicos. El organismo internacional ha pedido al Gobierno que actúe ante el "deterioro de la asequibilidad de la vivienda" y le insta a hacerlo con "medidas decididas" que permitan aumentar la oferta residencial, entre las que incluye la "aceleración del desarrollo urbanístico, la simplificación de los procesos de concesión de licencias y la reducción de la inseguridad jurídica".

También ha recomendado a España la eliminación gradual de las medidas de apoyo a los combustibles, la consideración de "una mayor reforma de las pensiones y la armonización de los tipos de IVA".

Todas esas son algunas de las consideraciones que se incluyen en su informe definitivo anual sobre la economía española llamado 'Artículo IV'.

Acabar con la rebaja energética

En el caso de que los precios se mantengan elevados por la guerra, el FMI señala la posibilidad de ayudas específicas. En concreto, pide a nuestro país avanzar hacia una armonización del IVA, elevando los tipos reducidos, del 4% y 10%, al tipo general del 21% para mejorar la eficiencia fiscal.

En líneas generales, desde el FMI consideran que es necesaria una estrategia fiscal integral de medio plazo, reforzar el papel de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y alinear las reglas fiscales nacionales con el marco establecido por Bruselas.

Crítico con el control al precio de los alquileres

Dicho informe publicado por el organismo que dirige Kristalina Georgieva pone el foco en el problema de vivienda que afronta nuestro país. Ha recordado que el precio ha subido un 13% interanual y que existen dificultades reales de acceso, pero no cree que la solución sea el tope al precio de los alquileres.

El informe señala que en Cataluña, donde se ha aplicado la regulación de alquileres, hay indicios de efectos secundarios como la reducción de la oferta de vivienda en alquiler y la retirada del mercado inmobiliario de las viviendas de gama alta.

Por tanto, no aconseja renovar ni prorrogar los controles de precios una vez que termine su periodo inicial de tres años.

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