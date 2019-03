FMI y BM alertan de tentaciones proteccionistas frente a debilidad económica

El Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteraron sus advertencias de nueva recesión en las economías avanzadas y alertaron sobre las crecientes "tentaciones proteccionistas" en las economías emergentes.

Robert Zoellick, presidente del Banco Mundial, dijo que los países emergentes, tanto en Asia como en Latinoamérica, deben evitar las "tentaciones proteccionistas" que pueden aparecer fruto del descenso de la demanda internacional.

"No tomen decisiones estúpidas, no dejen que el mundo caiga en el proteccionismo", dijo Zoellick quien recomendó mantener la vista puesta en los "motores de crecimiento a largo plazo". Asimismo, el presidente del Banco Mundial aseguró que los líderes de las economías avanzadas deben actuar "cuanto antes" para evitar que la crisis se extienda a los países en desarrollo al señalar que la inacción y las políticas a corto plazo sería "irresponsable".

En su informe de 'Perspectivas Mundiales Globales', el FMI aseguró que las economías emergentes clave, como China, no están contribuyendo de manera "suficiente" a elevar la demanda interna e instan a las autoridades a apreciar la moneda para permitir este reequilibrio internacional. Zoellick subrayó que los países en desarrollo no están "tan bien preparados" como en 2008 para soportar otro shock externo ya que "sus presupuestos no son tan sólidos para simplemente salir del problema a través del gasto" como hicieron tres años atrás.

Por su parte, la nueva directora gerente del FMI, Christine Lagarde, reafirmó que la salida de la crisis pasa por "una sincronización y determinación política colectiva", e instó a países avanzados y emergentes a contribuir con su parte. "La situación es peligrosa, hemos reducido nuestras previsiones y vemos riesgos a la baja en el horizonte a causa de un debilitamiento del crecimiento", indicó Lagarde en su primer discurso de apertura de la reunión anual del BM y el FMI en Washington.

No obstante, destacó las "valientes" medidas tomadas por algunos países europeos para fortalecer el sistema financiero y la fiscalidad, a la vez que desestimó que las oscilaciones de las Bolsas afecten a las decisiones del FMI. "Hemos visto acciones conjuntas y decididas, pero necesitamos más. Lo que necesitamos es mayor impulso colectivo", aseguró la ex ministra francesa de Finanzas.

Los nuevos datos ofrecidos por el Fondo Monetario Internaciomal ofrecen una visión más sombría de la economía mundial que la del pasado mes de abril con unas previsiones de crecimiento de 1,6% y 1,9% para las economías avanzadas en los próximos dos años, frente a un 6,4% y 6,1% de las economías en desarrollo.

La sucesora de Dominique Strauss-Kahn al frente del Fondo aseguró que es necesario poner en equilibrio los procesos de consolidación fiscal en marcha en EEUU y Europa, al asegurar que es fundamental evitar que "asfixien" unas economías debilitadas y concentrar la atención en las políticas de crecimiento a medio plazo A la par, Lagarde también expresó su preocupación porque los países emergentes se estén quedando atrás a la hora de adaptar sus modelos de crecimiento hacia el impulso de la demanda doméstica.

"Esperamos que ocurra un doble reequilibrio, uno que vaya de la demanda pública a la demanda privada, y uno que vaya de los países con déficit a los países con superávit. Y esto no está sucediendo de manera suficientemente rápida en los mercados emergentes", aseguró. Los ministros de economía y gobernadores centrales mundiales, entre ellos los del G-20, se reúnen hasta el próximo sábado en la sede central del FMI y el BM en Washington para analizar la situación económica internacional y las posibles medidas a tomar para estimular la recuperación económica.