Las causas de este segundo parón del transporte: "Estamos igual que antes, o peor"

La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte llevaba tiempo amenazando con que podría ocurrir. Y así ha sido. Transportistas convocan un nuevo paro patronal en el sector que comenzará el 14 de noviembre y que amenaza el 'Black Friday' y la Navidad. Son varias las causas las que han provocado este nuevo parón. El sector denuncia estar "igual" que cuando convocaron paros en marzo "o peor".

Al igual que hace meses, la plataforma asegura que, aunque la ley ya prohíbe trabajar a pérdidas, la realidad es otra. El líder de la plataforma convocante, Manuel Hernández, exclamaba que "no se respeta el precio de coste a los transportistas y en cambio, están bajando los precios del transporte". El paro de marzo provocó serios problemas en la cadena de suministro y hubo desabastecimiento de productos.

Agricultores, ganaderos, hostelería y distribución tachan el anuncio de los transportistas de "irresponsable". Cabe remarcar que el paro patronal corresponde a los transportistas autónomos. La plataforma convocante es minoritaria en el sector.

Causas para convocar el paro patronal

La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte considera que las medidas tomadas por el Gobierno no están dando el resultado esperado. En esta norma destaca la ley para evitar que transportistas trabajen a pérdidas, el descuento de 20 céntimos en los carburantes o un nuevo paquete de 450 millones de euros en ayudas directas.

Consideran que trabajan a pérdidas y que las medidas del Gobierno no han podido solucionar esto. "La Administración debe reaccionar rápido y afrontar lo que está por venir", detallaba Hernández tras la reunión de la plataforma el lunes. Explicaba que los autónomos del sector no tienen la capacidad para afrontar el aumento de costes. "Estamos pagando un 40% menos de salario a nuestros conductores, haciendo seguros que cubran lo mínimo imprescindible por no poder costear los importes que nos exigen", señalaba.

Manuel Hernández cifraba entre 200 y 250 las empresas que se ven obligadas a cerrar cada mes. El sector de transportistas autónomos "no tiene tiempo" ya que "cada día se producen tragedias empresariales, pero también familiares".