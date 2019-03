La familia Ruiz Mateos vende Nueva Rumasa al grupo que compró Viajes Marsans

Back in Business ha formalizado la compra del grupo Nueva Rumasa, propiedad de la familia Ruíz Mateos y actualmente en concurso de acreedores, en una operación valorada en 1.500 millones de euros, el pasivo que actualmente soportan las empresas del grupo, según informó la firma compradora.



Se trata de una empresa especializada en reestructurar sociedades en dificultades y propiedad del empresario Angel de Cabo, quien el pasado año, a través de Posibilitum Business, se hizo con Viajes Marsans, otra sociedad en suspensión de pagos.



Ahora, a través de Back in Business, ha adquirido, tras cinco meses de negociaciones, las sociedades matrices que sustentan la actividad de Nueva Rumasa.



Back in Business indicó que toma este grupo con el fin de "analizar todas las líneas de negocio y tomar las medidas necesarias con el fin último de que las sociedades entren en valor y conseguir así la mayor satisfacción de sus acreedores".



De su lado, la familia Ruíz Mateos atribuyó su decisión de optar por la oferta de compra presentada por Angel de Cabo, de "entre las numerosas recibidas en los últimos meses" por "el profundo conocimiento que muestra del grupo y su probada solvencia económica y de gestión". "Nos garantiza la mejor alternativa posible para trabajadores, proveedores y clientes", añadieron.



Para José María Ruiz Mateos, uno de los motivos decisivos para inclinarse por esta opción ha sido "el compromiso de los nuevos propietarios de seguir con las obligaciones adquiridas por Nueva Rumasa con los inversores que mostraron su confianza en nosotros".