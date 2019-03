Merkel asegura que la solidaridad con Grecia "nunca ha estado a debate"

El Gobierno griego volvió a negar hoy que esté negociando un nuevo paquete de rescate y desmintió las informaciones sobre una nueva ayuda de 60.000 millones de euros a la que se refirieron hoy varios medios de comunicación. "No hay tal asunto ni estamos barajando un nuevo paquete de rescate", declaró un portavoz del Ministerio de Finanzas griego.

Los medios financieros griegos se refieren hoy a una posible negociación entre Atenas, por un lado, y la eurozona y el Fondo Monetario Internacional (FMI), por el otro, para obtener más ayudas que le permitan hacer frente al pago de los 57.000 millones de euros de deuda con vencimiento en 2012 y 2013.

Según estas informaciones, también se estaría negociando retrasar el vencimiento del pago del rescate de 110.000 millones de euros otorgado a Grecia hace un año y prolongar en dos años el margen dado a Grecia para que reduzca su déficit fiscal a menos del 3% del PIB para 2014.

Hoy llegó a Atenas una misión de la UE y el FMI para inspeccionar las medidas de ahorro puestas en marcha por el Gobierno griego y decidir el pago de los 15.000 millones del quinto tramo del préstamo internacional. Grecia colocó hoy 1.625 millones de euros en Letras del Tesoro a seis meses con una rentabilidad del 4,88 por ciento, un poco mayor al porcentaje del 4,80% del mes pasado, informó en Atenas la Autoridad de Gestión de la Deuda.

Solidaridad alemana

La canciller alemana, Angela Merkel, reiteró hoy que la solidaridad alemana con Grecia "nunca ha estado a debate", aunque recalcó que su Gobierno exige a cambio a Atenas un proceso de reformas "valiente" y "difícil". La jefa del Gobierno alemán insistió en no juzgar la actual situación financiera griega, pese a los rumores sobre una posible reestructuración de la deuda o un nuevo rescate del país heleno, hasta que la misión que se encuentra analizando la situación en Atenas concluya sus trabajos a finales de esta semana.

"Espero a que la misión en Grecia termine su análisis a final de semana. No me pronunciaré hasta que conozca los resultados", afirmó Merkel durante un encuentro con los miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera (VAP) de Berlín.

La canciller apeló a su "responsabilidad política" y agregó que no se hace "ningún favor" a Grecia y a Europa "especulando" sobre la situación financiera helena antes de conocer el informe conjunto que elaboran en la actualidad la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI). Subrayó asimismo que Grecia "no se encuentra en la misma situación que hace un año", cuando se aprobó de urgencia su rescate, y que en los últimos doce meses Atenas ha dado pasos "difíciles" y "valientes", e indicó que este proceso de consolidación "no dura sólo unos meses".

A cambio de la solidaridad alemana, Merkel recordó que su Gobierno exige a Grecia y al resto de países que hayan precisado un rescate, la aplicación de reformas económicas estrictas encaminadas a implantar una "cultura de la estabilidad".