Europa aplaza la entrega del segundo tramo de la ayuda a Grecia

Los ministros de Finanzas de la zona del euro han aplazado de nuevo la entrega del próximo tramo de ayuda a Grecia y han exigido a Atenas medidas de consolidación fiscal adicionales, aunque han negado que el país heleno vaya a suspender pagos o salir del euro en la reunión del Eurogrupo mantenida hoy.

"Lo más probable es que el informe de la troika no esté listo hasta el 13 de octubre, que era la fecha provisional para el próximo Eurogrupo" extraordinario y "he cancelado la reunión", dijo el presidente de esta entidad, Jean-Claude Juncker, en la rueda de prensa posterior a la cita de los 17 gobiernos de la zona del euro. El Eurogrupo se reunirá "durante octubre", a sabiendas de que Grecia no necesitará el sexto tramo de ayuda, que asciende a 8.000 millones de euros, hasta noviembre.

Inicialmente, Grecia había dicho que solo tenía fondos para pagar los sueldos y las pensiones hasta octubre, pero la vicepresidenta económica del Gobierno español, Elena Salgado explicó que Grecia les ha dicho a los ministros que "necesitarían (los fondos) a partir de la segunda mitad de noviembre", afirmó a la salida de la reunión.

Pese a este cambio en el calendario, Juncker aseguró que Grecia estará en posición de cumplir con sus obligaciones financieras y que ningún país ha abogado por una suspensión de pagos del país heleno o de su salida de la zona del euro.

El Gobierno griego ha reconocido que no podrá cumplir el objetivo de déficit para este año. El ministro griego de Finanzas, Evangelos Venizelos, insistió en que "Grecia es un país con dificultades estructurales, pero no es el chivo expiatorio de la zona del euro", afirmó. "Es un país orgulloso" que tiene "potencial y habilidad para salir adelante".

La eurozona valoró las últimas medidas de ajuste anunciadas por Grecia, pero urgieron al Ejecutivo heleno a "tomar medidas de consolidación adicionales para cerrar cualquier agujero fiscal en 2013 y 2014, y le ha instado a acelerar los planes de privatización. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, insistió en el "pleno cumplimiento" de los compromisos asumidos por Grecia a cambio del rescate. "El Eurogrupo se reunirá en cuanto el informe de la troika esté disponible", aseguró.