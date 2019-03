El Eurogrupo pide a España que acelere la valoración independiente del 'ladrillo'

"Pedimos que aceleren la evaluación externa de la situación del sector bancario", ha dicho el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, al término de la reunión. "La velocidad es esencial", ha insistido Juncker después de confirmar que el Eurogrupo pide que se respalde la reforma bancaria aprobada por el Gobierno español el pasado viernes.

El Eurogrupo "da la bienvenida" a la nueva reforma y "apoya plenamente" las medidas previstas por el Gobierno, ha explicado Juncker.

También el vicepresidente de la Comisión y responsable de Asuntos Económicos, Olli Rehn, ha celebrado la reforma y ha dicho que debe servir para "disipar las dudas persistentes" del sector bancario español.

"Animamos a España a que acelere la valoración independiente de los balances de los bancos", ha insistido Rehn.



Situación en Grecia

Los ministros de Economía de la eurozona harán todo lo posible para que Grecia se quede en el euro y no han discutido este lunes sobre la salida del país, que no ha sido pedida por ningún Estado miembro, según ha dicho el presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, al término de la reunión.



"Nuestro deseo es mantener a Grecia en eurozona", ha dicho Juncker. "La salida de Grecia de la eurozona no fue tema de la discusión de hoy. Nadie lo pidió", ha sostenido.



El presidente del Eurogrupo ha asegurado que está "enérgicamente en contra" de esta posibilidad. "No preveo, ni por un segundo, que Grecia deje la eurozona", ha insistido, y ha criticado a "los que amenazan a Grecia día tras día".



El Eurogrupo ha pedido la "rápida formación" de un nuevo Gobierno que tenga mayoría suficiente para aplicar los recortes pactados por la UE a cambio del rescate.



Juncker ha destacado que la UE ha hecho ya una "contribución significativa" a Atenas en materia de asistencia financiera y ha pedido a los ciudadanos helenos que no desistan del esfuerzo de reformas.