Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Pensiones

Este país de Europa paga casi 3.000 euros al mes a sus jubilados: 1.000 euros más que en España

La jubilación en este país es casi tres veces más rentable que en el este de Europa.

Comparativa sobre la edad de jubilaci&oacute;n en los distintos pa&iacute;ses de Europa

Comparativa sobre la edad de jubilación en los distintos países de EuropaA3N

Publicidad

Irene Rodríguez
Publicado:

Cada año se repite la misma historia, nos jubilamos más tarde. La edad de jubilación media en Europa ya roza los 65 años y, en varios países, se habla incluso de retrasarla aún más. Y aunque llegar a ese momento debería ser sinónimo de tranquilidad, la realidad es que lo que se cobra en esa etapa depende del lugar donde uno viva.

España, por ejemplo donde la edad de jubilación se ha establecido en 71 años, no se ubica entre ni los que peor lo tienen, ni entre los que disfrutan de las pagas más abultadas.

Sin embargo en Bulgaria un jubilado percibe de media 226 euros al mes. Y es que, mientras en algunos países la jubilación permite vivir sin agobios, en la región húngara y en varios países del este como Polonia, Hungría, Estonia o Eslovenia, reciben cifras menores que en el lado oeste del continente europeo.

Por otra parte, el caso de Suiza puede sorprender, porque pese a su fama, su pensión media es de 2.137 euros, según los mismos informes, lo que la deja por debajo del país que más recibe. Algo parecido ocurre en Noruega, donde el retiro alcanza los 2.438 euros al mes. Por debajo de estos niveles se ubican Francia, Italia y Bélgica, con cifras superiores a las de España, pero aún lejos del récord del país que mayor jubilación da a sus trabajadores.

Un pequeño país

Para sorpresa de muchos, se trata de un pequeño país que se encuentra en el puesto número uno de región que ofrece bienestar para sus jubilados: Luxemburgo. Allí, la pensión media alcanza los 2.650 euros mensuales.

Sin embargo, si ampliamos datos, para aquellos trabajadores que han desarrollado toda su vida laboral en Luxemburgo alcanzan una pensión media de 3.570 euros. En cambio, quienes han trabajado de forma mixta, es decir, en Luxemburgo y en otro país, cobran unos 1.614,50 euros, aunque suelen complementarlo con ingresos procedentes de otros sistemas de pensiones, según datos publicados por el portal gubernamental Guichet.

España por encima de la media europea

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media de jubilación en España se situó en junio en 1.507,5 euros mensuales.

Hace varios años la media era de 1.445,75 euros. Es decir, se ha producido un ligero incremento, pero el país sigue lejos de los números de Luxemburgo o Noruega, este último con 2.438 euros mensuales. En cualquier caso, España se sitúa por encima de la media europea, que ronda los 1.344 euros mensuales

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

¿Es legal la exigencia de consumición mínima en comercios de hostelería?

Antena3 Noticias

Publicidad

Economía

Comparativa sobre la edad de jubilación en los distintos países de Europa

Este país de Europa paga casi 3.000 euros al mes a sus jubilados: 1.000 euros más que en España

Pisos en Cataluña

Alquilar una habitación en zona universitaria no es posible por menos 600 euros

A3 Noticias 2 (02-07-25) Caos en la T4 de Barajas: cientos de personas pierden sus aviones por colapso en los controles de pasaportes

Caos en Barajas por la huelga de los vigilantes de seguridad: colas de más de una hora y pasajeros que pierden vuelos

¿Es legal la exigencia de consumición mínima en comercios de hostelería?
Consumo hostelería

¿Es legal la exigencia de consumición mínima en comercios de hostelería?

Coches destrozados como consecuencia del paso de la DANA
DANA

Más de 800 coches siguen desaparecidos tras la DANA: Los propietarios temen perder las ayudas

Fachada de las oficinas de Standard & Poor's en Nueva York.
Previsión económica

S&P sube la nota a España por su crecimiento económico y su baja exposición a los aranceles

La agencia destaca la baja exposición a los aranceles de Estados Unidos, la reducción de la deuda con el exterior y la creación de empleo.

Nevera llena
Operación Despensa

'Operación Despensa': los hogares españoles llenan la nevera tras el verano

La llegada de septiembre conlleva la vuelta al supermercado para volver a llenar las despensas. Las familias se lanzan a por las ofertas y algunos productos aumentan significativamente su demanda. La compra online gana terreno, con un incremento del 20% en estos días.

Edificio okupado en Barajas

Entramos al edificio okupado en el barrio de Barajas: "Van con machetes y cuchillos, nos da miedo salir a la calle"

¿Qué dice Ryanair y qué piden los empleados?

Ryanair amenaza con recortar otro millón de plazas el próximo verano si Aena no baja las tasas

La sede corporativa del Banco Sabadell en Sant Cugat del Vallés (Barcelona)

El consejo de administración de Banco Sabadell rechaza por unanimidad la OPA de BBVA al considerarla insuficiente

Publicidad