Este país de Europa paga casi 3.000 euros al mes a sus jubilados: 1.000 euros más que en España

Cada año se repite la misma historia, nos jubilamos más tarde. La edad de jubilación media en Europa ya roza los 65 años y, en varios países, se habla incluso de retrasarla aún más. Y aunque llegar a ese momento debería ser sinónimo de tranquilidad, la realidad es que lo que se cobra en esa etapa depende del lugar donde uno viva.

España, por ejemplo donde la edad de jubilación se ha establecido en 71 años, no se ubica entre ni los que peor lo tienen, ni entre los que disfrutan de las pagas más abultadas.

Sin embargo en Bulgaria un jubilado percibe de media 226 euros al mes. Y es que, mientras en algunos países la jubilación permite vivir sin agobios, en la región húngara y en varios países del este como Polonia, Hungría, Estonia o Eslovenia, reciben cifras menores que en el lado oeste del continente europeo.

Por otra parte, el caso de Suiza puede sorprender, porque pese a su fama, su pensión media es de 2.137 euros, según los mismos informes, lo que la deja por debajo del país que más recibe. Algo parecido ocurre en Noruega, donde el retiro alcanza los 2.438 euros al mes. Por debajo de estos niveles se ubican Francia, Italia y Bélgica, con cifras superiores a las de España, pero aún lejos del récord del país que mayor jubilación da a sus trabajadores.

Un pequeño país

Para sorpresa de muchos, se trata de un pequeño país que se encuentra en el puesto número uno de región que ofrece bienestar para sus jubilados: Luxemburgo. Allí, la pensión media alcanza los 2.650 euros mensuales.

Sin embargo, si ampliamos datos, para aquellos trabajadores que han desarrollado toda su vida laboral en Luxemburgo alcanzan una pensión media de 3.570 euros. En cambio, quienes han trabajado de forma mixta, es decir, en Luxemburgo y en otro país, cobran unos 1.614,50 euros, aunque suelen complementarlo con ingresos procedentes de otros sistemas de pensiones, según datos publicados por el portal gubernamental Guichet.

España por encima de la media europea

Según los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la pensión media de jubilación en España se situó en junio en 1.507,5 euros mensuales.

Hace varios años la media era de 1.445,75 euros. Es decir, se ha producido un ligero incremento, pero el país sigue lejos de los números de Luxemburgo o Noruega, este último con 2.438 euros mensuales. En cualquier caso, España se sitúa por encima de la media europea, que ronda los 1.344 euros mensuales

