Pensiones septiembre 2025: cuándo paga la pensión cada banco este mes

Después de haber disfrutado del verano y de haber tenido bastantes gastos (como hoteles, restaurantes, terrazas, viajes…), conviene saber qué día de septiembre abonan las pensiones para recuperarte económicamente y obtener una mejor planificación financiera los últimos meses del año.

Es importante conocer la fecha de cobro de las pensiones porque, además de planificar mejor tu economía, te permite organizar gastos fijos como alquiler, hipoteca, recibos, compras, etc. Saber cuándo estará disponible este dinero en tu cuenta te ayudará a evitar descubiertos, gestionar los gastos de manera más organizada y tener una mayor tranquilidad financiera.

A continuación, te indicamos qué día se cobran las pensiones en septiembre de 2025 y qué bancos son los que adelantan esta prestación.

¿Qué día se cobran las pensiones en septiembre de 2025?

La Seguridad Social establece que el ingreso de las pensiones se realizará siempre a mes vencido, esto es, entre los días 1 y 4 de septiembre, debiendo ser siempre el primer día hábil o, como máximo, el cuarto día natural del mes. Es decir, si el abono no lo recibes antes del día 4 del mes siguiente, conviene que te pongas en contacto con el banco o la Seguridad Social para aclararlo.

Asimismo, el Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) también se cobrará en el mismo plazo que las pensiones en septiembre de 2025.

¿Qué entidades bancarias adelantan el cobro de las pensiones?

No obstante, hay entidades bancarias que adelantan el pago de las pensiones. ¿Por qué lo hacen? Estos adelantos son una estrategia comercial de los bancos para fidelizar clientes, lo que permite una mejor planificación financiera para los pensionistas.

Estas son las principales entidades bancarias en España que suelen adelantar el abono de las pensiones:

Bankinter

Evo Banco

CaixaBank

Banco Santander

Unicaja

BBVA

ING

Banco Sabadell

Abanca

Ibercaja

Cajamar

Kutxabank

Laboral Kutxa

Si te interesa recibir la pensión antes, conviene domiciliarla en alguno de estos bancos que adelantan el pago. Esto te permitirá disponer del dinero con mayor antelación cada mes, facilitando la gestión de tus gastos fijos y evitando posibles tensiones económicas.

Además, muchas de estas entidades ofrecen condiciones especiales para pensionistas, como cuentas sin comisiones, tarjetas gratuitas o seguros asociados, lo que puede suponer un beneficio adicional.

