Estas son las oposiciones a las que nadie se presenta y ofrecen sueldos de más de 35.000 euros

¿Quién no se ha planteado en algún momento estudiar una oposición para conseguir estabilidad, sueldos fijos y buenas condiciones laborales? Si lo has pensado, aunque sea fugazmente, seguro que te has imaginado examinándote de las oposiciones con más frecuencia de convocatoria y más plazas convocadas cada año. Por ejemplo, las de Policía Nacional, las de Guardia Civil, las de maestro o profesor...

Sin embargo, existen algunas oposiciones mucho menos conocidas a las que mucha menos gente se presenta, lo que puede suponer una ventaja para quienes las descubren. Y aquí queremos presentarte una de ellas.

Técnicos Comerciales y Economistas

En España, uno de los exámenes que ha contado con menos aspirantes en sus convocatorias durante los últimos años es el de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado.

Este puesto que promete una remuneración de más de 35.000 euros brutos anuales y, además, un horizonte profesional muy atractivo para los interesados en la economías y el comercio, puesto que este trabajo abre puertas a la colaboración con Instituciones Financieras Internacionales, bancos centrales, empresas públicas y en las Secretarías de Economía.

Requisitos y procedimiento

¿Qué debes hacer para optar a una de estas codiciadas plazas? Uno de los requisitos imprescindibles es tener un título universitario, además de disponer de la nacionalidad española. No es requisito imprescindible ser licenciado o tener un grado en Economía, ADE o Derecho, con cualquier titulación sirve.

Una vez se cumplan las condiciones citadas, se deberá superar la oposición, que pertenece al grupo A (las más exigentes dentro de toda la función pública española).

La convocatoria exige aprobar un total de cinco ejercicios, cada uno con su grado de dificultad. Después, aquellos que hayan pasado los exámenes, deberán enfrentarse a un curso selectivo de hasta cuatro meses donde se sumergirán en el aprendizaje de las tareas específicas asociadas con el empleo.

Otras oposiciones olvidadas

Además de esta, hay otras oposiciones que resultan menos conocidas, por ejemplo, las de Médico Forense, cuyo sueldo ronda los 55.000 euros brutos anuales. El inconveniente es que para presentarse a este examen se debe poseer, de forma imprescindible, la titulación de Licenciado o graduado en Medicina.

También son interesantes -y están muy olvidadas- las oposiciones a Conservador de Museos, Interventor y Auditor del Estado, Técnico de Auditoría y Contabilidad y Vigilancia Aduanera Inspector de Seguros del Estado, entre otras.