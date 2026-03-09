Estas son las multas y las infracciones por circular con el patinete en España

El año 2026 no sólo ha traído las famosas balizas luminosas a las carreteras sino que también ha llegado con algunas obligaciones relacionadas con los patinetes eléctricos. La modificación de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro que se modificó en mayo de 2025 obliga ahora a que estos vehículos de movilidad personas tengan un seguro y por eso se insta a la Dirección General de Tráfico a regular el registro e inscripción de los patinetes eléctricos.

Carecer de ese seguro será sancionado según el Ministerio del Interior con entre 202€ y 610€. Pero la multa es todavía mayor si se decide circular con el patinete eléctrico sin seguro, la sanción será de entre 250€ y 800€ según si se considera vehículo personal ligero o vehículo a motor, aquellos que pesen más de 25 kilos y superen los 14km/h. Así, unidas ambas sanciones, las multas pueden llegan a los 1.400€, mucho más que los apenas 25€ que cuesta la matrícula en forma de pegatina que ahora hay que portan en el patinete.

¿Cómo registro mi patinete en la DGT?

Para poder obtener el seguro obligatorio el primer paso es el registro e inscripción. Para ello el propietario del patinete eléctrico debe ir a la sede electrónica de la DGT e incluir el número de certificado, el número de serie que viene en la placa de marcaje y la ficha técnica del patinete eléctrico. Después se abona una tasa y ya se otorga el número de inscripción.

Una vez se consiga la inscripción, la DGT expedirá el certificado de inscripción digital. Con ese documento hay que ir a una tienda autorizada que fabrique matrículas pegatina para patinetes y hacer la compra, que es de unos 25€, y colocar esa matrícula en un lugar visible. El certificado también permite contratar un seguro.

Las principales normas de los patinetes eléctricos

Aunque cada normativa municipal regula en concreto en cada localidad algunos aspectos como el uso del casco o la edad mínima para utilizar los patinetes, la DGT si tiene establecido un marco común para toda España que incluye estos aspectos.

Velocidad Máxima : 25km/h, aunque algunos ayuntamientos como el de Sevilla lo limitan todavía más, hasta los 15km/h.

25km/h, aunque algunos ayuntamientos como el de Sevilla lo limitan todavía más, hasta los 15km/h. Casco: depende de cada ayuntamiento, en Madrid no es obligatorio, en Valencia, Sevilla o Barcelona sí.

depende de cada ayuntamiento, en Madrid no es obligatorio, en Valencia, Sevilla o Barcelona sí. Ocupantes: Solo una persona por patinete, dos personas encima del patinete está prohibido.

Solo una persona por patinete, dos personas encima del patinete está prohibido. Circulación: No pueden circular por las aceras y tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos .

No pueden circular por las aceras y tienen prohibida la circulación en vías interurbanas, travesías, autopistas, autovías o túneles urbanos Auriculares: Tampoco pueden llevar auriculares puestos, ni hacer uso del móvil o cualquier otro dispositivo mientras van conduciendo.

