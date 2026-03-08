Surgen las inmobilarias éticas: "No todo vale en la compra de un piso"

El precio de la vivienda no deja de subir. Así lo publican estudios recientes. Según los últimos datos, este mes de febrero su precio aumentó un 14% respecto al año anterior. En Barcelona, por ejemplo, el metro cuadrado ya se sitúa por encima de los 5.100 y en 2025 se registró la mayor subida en 18 años. Entre los ciudadanos, este es uno de los temas que más les preocupa. En la calle, frases como "está imposible" o "es inviable comprar" son algunas de las frases que más se escuchan.

A esta crisis de la vivienda se suma la queja de algunos sobre las cláusulas opacas o malas prácticas de algunas agencias a la hora de comprar un piso. Algo que, según los expertos, ha causado una desconfianza entre la gente: "Me ha pasado a la hora de comprar que alguien que tiene más dinero dice: 'Yo doy 30 mil euros más, pero me lo vendes a mí', y algunas inmobiliarias se aprovechan de la situación", cuenta Laia. Su pareja, Jean Carlo, explica: "Es horrible, a veces te meten muchas prisas, tienes que hacerlo rápido y al final es una decisión importante".

Ante esto, algunas agencias optan por establecer unas normas internas acordes a sus valores; son las llamadas inmobiliarias éticas. "Se entiende por una inmobiliaria ética aquella que no prioriza solo la facturación, sino realmente las familias y las viviendas por las que está intermediando. La intermediación es transparente y es acompañar a los clientes de principio a fin, explicarles absolutamente todo. Ser sinceros totalmente con el tema de precios, no trabajar con ofertas abusivas, no trabajar con fondos buitre que se aprovechan de la vulnerabilidad de muchísimos propietarios", cuenta Sukaina Belhaj, propietaria de la inmobiliaria Ethic Home.

En su caso explican que solo trabajan con particulares, y los alquileres son exclusivamente de vivienda habitual. Afirman que "no todo vale" en la compra de un piso y, si tienen que rechazar operaciones porque no siguen su filosofía de honestidad, no las realizan". Al cliente se le tiene que explicar absolutamente todo y si no le sale a cuenta la idea que tiene de cambio de vivienda para comprar otra y se le informa y no se hace y ese piso no se capta", añade Sukaina y añade "además damos un servicio igual para todos nuestros clientes, independientemente del color de piel, apellidos u origen", relata.

Comparten que la situación es muy crítica y creen que se tendría que regular. "Es un problema que nosotros vemos aquí mucho; gente muy desesperada. Tenemos divorcios donde tienen que convivir porque no se puede permitir comprar o familias hacinadas en habitaciones. Es una barbaridad; se tiene que legislar y se tiene que regular esto de alguna manera. Lo que no es normal es el porcentaje tan alto de compras al contado, de inversores especuladores, de fondos buitre que hemos tenido en los últimos años, que hace que la población se vea obligada a sobrevivir".

Con humor, este negocio ha publicado un vídeo en redes sociales para denunciar algunas situaciones con las que se encuentran, sobre todo de aquellos que intentan especular. Se ha viralizado: "Hicimos este video de una situación que nos encontramos a menudo: no trabajamos con inversores y lo pone en un cartel en la puerta y aun así entran a preguntar". Relatan que ellos funcionan mucho por el boca a boca y dicen que su margen de beneficio quizá no es tan alto como en otras empresas, pero aseguran que el trabajo no les falta, al contrario.

