Conduzco un patinete eléctrico en la ciudad: ¿Cuál es la normativa?, ¿por dónde puedo circular y por dónde no?

Vas caminando por la acera y un patinete eléctrico pasa por tu lado a un nivel excesivo de velocidad. Te cuestionas si ese vehículo debería circular por el mismo lugar que los peatones, suponiendo los peligros que conlleva. La respuesta es no. La Dirección General de Tráfico (DGT) les obliga a circular por los carriles bici o la calzada y nunca por donde transiten peatones.

En nuestro país hay más de 7.000 patinetes eléctricos. Según la revista Race, el año pasado se produjeron cerca de 300 accidentes de estos vehículos a peatones. Una mujer de 66 años lleva tres operaciones después de ser arrollada por un patinete eléctrico que se dio a la fuga. La anciana se queja de que no se puede identificar al conductor si no el vehículo no dispone de matrícula.

Almeida prohibirá los patinetes en octubre

Hace seis años, en Madrid se ofreció el servicio de usar patinetes eléctricos como una alternativa para trayectos cortos. Sin embargo, el alcalde dela ciudad, José Luis Martínez Almeida, anunció la semana pasada de revocar las licencias de las tres empresas propietarias de estos vehículos el próximo mes de octubre.

Una de las principales razones que ha llegado a tomar al alcalde esta decisión es el mal uso por parte de los usuarios como desplazarse más de una persona. Ha sido tajante sobre el fin de los patinetes, sobre todo, para salvaguardar "la seguridad de los peatones".

"No va a haber nuevas autorizaciones a empresas por parte del Ayuntamiento", ha zanjado Almeida a la pregunta de si en un futuro se volverá a utilizar estos aparatos. Ha recalcado que los patinetes de uso personal si estarán permitidos, pero siempre siguiendo la normativa de la ordenanza municipal.

Deberán estar homologados en 2027

A partir de 2027, todos los Vehículos de movilidad personal (VPM) deberán contar con una placa con los siguientes datos si se quiere circular con él: Velocidad máxima; Número de serie o identificación; Número de certificado; Año de construcción; Marca y modelo. Aquellos que adquieran ahora un patinete contarán con ella, sin embargo, para aquellos vendidos antes de 2024 tienen que homologar el vehículo para poder conducirlo.

Además, deberá contar con una masa en orden de marcha inferior a 50 kilogramos, con una longitud máxima de 2.000 mm, una altura máxima de 1.400 mm, una anchura máxima de 750 mm y una potencia nominal inferior a 1.500 W. Y, no deberán circular a más de 25 km/H. De lo contrario, sin el permiso de circulación y estos requisitos, no estarán habilitados para su uso.

Es obligatorio que el vehículo disponga de sistema de frenado, de timbre y de luces y dispositivos reflectantes tanto en la parte delantera como la trasera. Se recomienda tener un seguro de responsabilidad civil.

¿Cuáles son las normas que debe seguir un vehículo VPM?

Los vehículos de movilidad personas deben circular siempre por las calzadas o por los carriles bici, teniendo prohibido transitar por las aceras, pasos de travesía, autopistas autovías, vías interurbanas o túneles en ámbito urbano. En 2020 hubo 8 fallecidos y 97 heridos hospitalizados .

Aunque, los lugares para circular los indicará una ordenanza municipal, siempre se respetará las señales de tráfico. La velocidad mínima a la que pueden circular es de 6km/h mientras la máxima no podrá superar los 25 km/h.

Está prohibido que vayan dos personas en un mismo patinete. Al igual que el uso de auriculares, teléfono móvil o cualquier dispositivo que provoque distracción. Solo está permitido uso de un asiento o sillín si cuentan con un sistema de auto equilibrado.

Cuando sea de día y las condiciones de visibilidad no sean las adecuadas se debe llevar las luces encendidas. Por la noche, es obligatorio el uso de alumbrado y prendas reflectantes que sea visible para los demás vehículos.

El uso de casco no es obligatorio, pero dependerá de la ordenanza municipal. Por ejemplo, en Barcelona es obligatorio, mientras que en Madrid deben llevarlo los menores de 18 años, los repartidores y aquellos conductores que utilicen carriles multimodales.

Además, no se podrá circular bajo el consumo de alcohol o drogas. El conductor estará sometido a las mismas tasas de alcohol que los conductores (hasta 0,25 mg/l de alcohol en aire espirado), y conllevará una sanción.

Infracciones

Un patinete eléctrico es un vehículo, y por lo tanto está sometido a una serie de normas que debe cumplir. De lo contrario, se interpondrá las siguientes sanciones que oscilan desde los 100 hasta los 1000€:

Conducir bajo los efectos de las drogas: 1000€

Conducir bajo los efectos de alcohol: Entre 500 y 1000€

Uso del teléfono móvil: 200€

Uso de auriculares o dispositivo: 200€

No utilizar el alumbrado o prendas reflectantes durante la noche: 200€

No llevar casco (si la ordenanza municipal lo obliga): 200€

Circular con más de una persona: 100€

Mantenimiento del vehículo

Si su vehículo de movilidad personal tiene piezas rotas, la batería ha disminuido considerablemente, los neumáticos emiten sonidos o tiene fugas de aire y signos de desgaste, debe acudir a un taller para solucionar el problema para evitar accidentes.

Algunos consejos para revisar el estado y presión de las ruedas, siempre que sean de aire, es usar un trapo húmedo para limpiar las zonas eléctricas. Además de no recargar la batería durante la noche y esperar siempre a que se descargue por completa.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com