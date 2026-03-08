Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
La vivienda de alquiler sube a precio de gran capital en la zona DANA

El incremento medio en municipios como Catarroja y Paiporta es del 20% desde la riada.

Carlos Villán
Publicado:

Que el precio medio del alquiler en España no para de subir es una constante realidad. Pero en esa subida generalizada llama especialmente la atención el incremento producido en los municipios valencianos afectados por la riada de octubre de 2024.

Alquilar en la zona DANA se ha puesto a precios de ciudades como Madrid o Valencia y así nos lo confirman dos jóvenes en Catarroja. Una asegura que está todo carísimo y que ha vuelto de Irlanda para instalarse en España y le han impactado los precios. La otra acaba de comprar un piso: "Buscamos primero de alquiler y comprobamos que era mucho más rentable hipotecarnos", explica la joven.

Los datos son los que son. En municipios como Catarroja ha subido el precio medio del alquiler un 20% de octubre de 2024 a enero de 2026.

Es decir, se ha producido un incremento de siete puntos por encima de la subida en Madrid o Valencia. En estas dos grandes capitales el precio se incrementó un 13% en las mismas fechas.

Lo comprobamos. Este domingo 8 de marzo buscamos en internet vivienda de alquiler en un conocido portal inmobiliario.

En Paiporta, con 25 mil habitantes, solo aparecen 14 viviendas. Once de las ofertas sobrepasan los mil euros.

Repetimos la búsqueda, pero ahora en Catarroja, con 30 mil habitantes. El portal ofrece 14 viviendas en alquiler. Nos fijamos en una situada entre las más económicas. Se trata de un apartamento de 60 m², interior y cuarto sin ascensor, por 970 euros al mes.

Un joven nos confirma en Catarroja que se está construyendo bastante vivienda con la intención de que salgan al mercado con precios elevados. Otro transeúnte explica que, a pesar de que Catarroja es un pueblo al sur de Valencia, los precios están 100 euros por debajo de los que se encuentran en la capital.

Buscamos a pie de campo anuncios de alquileres en inmobiliarias de la zona para comprobar si ofrecen otro tipo de precios, y lo que encontramos es que no hay anuncios de alquiler en sus cristaleras.

La riada afectó a 11 mil viviendas de la zona y cerca de 400 han sido demolidas. Como medida de apoyo a las familias, la Generalitat Valenciana ofreció una ayuda de alquiler de 800 euros para los afectados. Una ayuda que ya no reciben porque era de un año.

En la actualidad hay jóvenes que no pueden independizarse, pero también familias que siguen sin casa, sin presupuesto y que, en algunos casos, han tenido que regresar al hogar de sus padres.

"Después de lo que pasó con la DANA, la oferta debería estar adaptada a la realidad de la zona", dice una chica en Catarroja.

En la comarca valenciana de l'Horta Sud reside medio millón de personas. Volvemos a buscar en internet y el mismo portal inmobiliario solo nos ofrece 266 pisos y casas en alquiler.

