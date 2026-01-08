El mapa que muestra las balizas activas en tiempo real hace saltar las alarmas por miedo a robos

Las balizas V-16 llegaron para sustituir definitivamente a los tradicionales triángulos de emergencia con la promesa de mejorar la seguridad vial y de reducir los atropellos en la carretera. Su entrada en vigor, el pasado 1 de enero, marcó un cambio importante en la gestión de las incidencias pero el debate no ha parado desde su aprobación. Conductores, expertos en seguridad vial y especialistas en privacidad cuestionan su efectividad y el sistema de geolocalización que incorpora el dispositivo.

Desde el punto de vista técnico, la baliza emite una señal luminosa que puede verse a gran distancia, diseñada para alertar a otros vehículos sin que el conductor tenga que bajarse del coche. Aun así, algunos expertos señalan que la visibilidad real puede verse perjudicada en determinadas condiciones meteorológicas, en curvas pronunciadas o en vías con desniveles. Estas dudas han surgido a pesar de que el sistema cumple con los requisitos establecidos por la normativa y ha superado sus pruebas de homologación correspondientes.

No es un mapa oficial de la DGT

La principal preocupación gira en torno a la privacidad de los datos. Al activarse, la baliza envía automáticamente la ubicación exacta del vehículo en tiempo real a la plataforma de la Dirección General de Tráfico. En teoría, solo este organismo tendría acceso a la información, con el objetivo de gestionar la incidencia y alertar al resto de usuarios de la vía a través de los paneles y de los sistemas de información del tráfico.

Sin embargo, en internet ha comenzado a circular un mapa privado, no oficial, que muestra la posición geográfica de las balizas activas. Aunque no está vinculado directamente a los sistemas institucionales, ha reavivado el debate sobre la seguridad de los conductores y el posible uso indebido de datos sensibles. Asociaciones de usuarios advierten de que la localización en tiempo real podría ser aprovechada con otros fines si no se establecen garantías adicionales.

Desde el sector tecnológico, se insiste en que la clave estará en la transparencia y en el control del acceso a la información. Mientras tanto, la implantación de las balizas V-16 continúa avanzando, entre la expectativa de que reduzcan accidentes y el miedo de quienes piensan que puede ser un nuevo riesgo en un entorno digital que cada vez más expuesto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.