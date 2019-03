En declaraciones a los medios al término de un encuentro con representantes del mundo del teatro, Rajoy ha explicado que, según ha leído en los medios de comunicación, el Gobierno quiere acordar la reforma con CC, CiU y ERC, por lo que le ha recordado al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que el PP representa a más de diez millones de españoles.



Rajoy ha puntualizado que "estas cosas, como habitualmente hace el presidente del Gobierno, sin hablar se resuelven mal".



En relación a esta reforma, el dirigente del PP también ha insistido en que para su formación política los dos grandes objetivos "irrenunciables" son fomentar la contratación indefinida, y modificar la negociación colectiva y adecuarla a la situación de las pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría en España.



Rajoy ha relatado que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, le había llamado para ver con quien podía hablar sobre la reforma del mercado y él apuntó al portavoz económico, Cristóbal Montoro, a quien efectivamente telefoneó el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho.



No obstante, ha recordado que "sobre los contenidos" de dicha reforma no sabe, hasta este momento, "absolutamente nada".

Sobre la reunión, anoche, entre patronal y sindicatos, Rajoy ha lamentado que no hubiera acuerdo y ha calificado de "tremendo" que en estos dos años se haya estado "mareando la perdiz".