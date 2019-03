Los españoles entre los que menos tiempo espera en las colas

Cada vez que vamos a comprar nos enfrentamos a ellas. Son las temidas colas, aunque por fortuna no todas son como ésta. En España y aunque a más de uno pueda extrañarle, nuestras esperas son más cortas que en otros países. Delante de nosotros, suele haber tres personas. Este estudio realizado en 24 estados europeos deja muy bien parado a nuestro país en cuanto al trato, colocándolo en tercer lugar. Los trabajadores españoles son de los que más miran a los ojos y sonríen a los clientes, además de prestar ayuda efectiva. De los once tipos de comercios analizados, las tiendas de ropa son las que ofrecen mejor servicio. Tantos minutos aguardando para pagar dan para más de una anécdota, aunque casi todos hemos vivido la misma. Los bancos y las oficinas de correos son los lugares en los que se no va más tiempo. Se pierden hasta 18 minutos por visita.