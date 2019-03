Los españoles aprovechan el puente para adelantar las compras navideñas

En este puente de diciembre las calles son un hervidero de gente, pero algunos solo miran. Salen con la premisa de no gastar mucho y buscar los mejores precios. Muchos no encuentran rebajas. Nosotros hemos salido a la calle para encontrarnos con carteles que anuncian descuentos y no hemos sido los únicos.

Entre los que han salido hoy, están los que no quieren dejarlo todo para última hora y le echan una mano a Santa Claus y a los Reyes Magos haciendo algunas compras. También están los que prefieren esperar a última hora y ver si consiguen más descuentos. Todas las calles han dado imagen de lleno de gente que iba en busca del regalo perfecto... aquel que es bueno, bonito, pero sobre todo barato.