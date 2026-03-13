España es el segundo país de Europa en el que más han subido los carburantes: el diésel supera los 2 euros

La guerra en Irán, uno de los mayores productores de crudo del mundo, ha provocado una fuerte volatilidad en los mercados energéticos internacionales. El barril de Brent roza máximos históricos y los costes de transporte y distribución han vuelto a dispararse, trasladándose rápidamente al precio final que pagan los conductores.

El litro de diésel se vende ya por encima de los dos euros en gran parte del país, mientras que la gasolina bordea ese nivel en muchas estaciones de servicio. "Es una vergüenza", comenta un cliente en Galicia. Mientras otro asegura que es urgente "que el gobierno tome medidas".

Jesús García, de la Federación gallega de estaciones de servicio asegura que "no va quedar aquí porque las últimas noticias no son muy optimistas". Y calcula que "llenar un depósito medio de 50 litros ya supone 100 euros".

El campo, asfixiado

Este incremento, que rompe la tendencia de estabilidad del invierno pasado, está afectando no solo a los usuarios particulares, sino también a miles de profesionales que dependen del combustible para trabajar. Entre los más perjudicados se encuentran agricultores y ganaderos, para quienes el gasto energético es uno de los principales costes de producción.

Los tractores, sistemas de riego, transportes de pienso o maquinaria agrícola consumen grandes cantidades de gasóleo, lo que está reduciendo drásticamente los márgenes de beneficio. "Estamos pagando el gasoil más caro de los últimos años y sin poder repercutirlo en los precios de venta", lamentan desde las organizaciones agrarias.

Cabras en tierra

Juan Luis Gimeno es ganadero caprino lechero y está temblando con ese momento en el que tenga que comprar alfalfa y pienso para sus animales. Además él ha perdido a su principal país exportador. "Estaba previsto esta semana salir para allá", nos explica, "y con las cosas como están se ha anulado todo".

2.000 cabras que se iban a Irán, 700 a Qatar y otras 700 a Dubai. "Y claro ahora se quedan aquí y hay que alimentarlas", dice Juan Luis. Los iraníes le compran mucho porque "una vaca para hacer un litro de leche necesita beber cinco litros de agua y en cambio una cabra bebiendo un litro de agua le da suficiente para hacer un litro de leche".

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