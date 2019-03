El FMI ha revisado ligeramente al alza sus previsiones de crecimiento para España pero, aun así, se quedan en la mitad de lo que prevé el Gobierno. El aumento del Producto Interior Bruto en 2011 será de 7 décimas, según el FMI, frente al 1,3% previsto por el Gobierno en los Presupuestos. España seguirá en el furgón de cola de la zona euro. Nuestra economía, junto a la griega y la irlandesa, cerrará este año en negativo. El organismo se muestra especialmente preocupado por la tasa de paro, la mayor entre las economías avanzadas.

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para América Latina, que estiman un crecimiento del 5,7% este año, reflejan "la salud macroeconómica" de la región , dijo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno.

El máximo responsable de la institución con sede en Washington se expresó así en una rueda de prensa en Montevideo, donde participó en la inauguración del XIII Foro Interamericano de la Microempresa. Moreno dijo que no le sorpreden esas cifras, ya que siempre creyó que la región crecería entre un 5% y un 6% por ciento. "Vamos a una gran revolución de las clases medias, que estánteniendo mayor poder adquisitivo, eso ayuda mucho", dijo elpresidente del BID para explicar el crecimiento de la región, antes de señalar que "el hecho de que el mercado interno vaya creciendo"servirá para sostener un ritmo parecido en el futuro.

Además, Moreno también responsabilizó a "los precios de losproductos básicos, que siguen teniendo una gran demanda, sobre todoen los países asiáticos". El FMI anunció sus perspectivas de crecimiento para todo el mundo, en las que subrayó que América Latina y el Caribe están saliendo de la crisis mundial "a un ritmo mayor de lo esperado". Con este panorama, el FMI calcula que este año Latinoamérica ensu conjunto crecerá un 5,7%, frente al 4,8% que había estimado hace tres meses, y el año próximo un 4%, la misma cifra que había anticipado previamente.

La región registrará este año una inflación del 6,1%, y el próximo del 5,8%. El déficit por cuenta corriente serádel 1,2% en 2010 y del 1,6%, en 2011. Moreno también se mostró preocupado por el posible estallido deuna "guerra de divisas" entre los países emergentes ya que "si esverdad lo que dicen los analistas y hay un bajo crecimiento de las economías motores del mundo, los inversores irán donde haycrecimiento, que es Asia y América Latina, y las presiones sobre lastasas cambiarias allí estarán", dijo el banquero.

Moreno consideró que tratar de intervenir las tasas de cambio para ganar competitividad no es "nada deseable", puesto que puede disparar medias de respuesta de otros países que no favorecen a la economía. "Es necesario un tipo de acuerdo mínimo en las reuniones del G20o en el Banco Mundial, ya que no hay duda de que la posición de China tiene mucho que ver en eso", afirmó. Precisamente hoy también el FMI y Estados Unidos alertaron a los países emergentes de que pueden dañar su propia recuperación económica y la del resto del mundo si persisten en frenar la apreciación de su moneda.