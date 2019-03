Los bancos niegan préstamos a más de la mitad de los autónomos que los solicitan

El presidente de ATA dijo hoy que la celebración de las elecciones autonómicas y locales de mayo puede abocar al cierre a miles de emprendedores, ya que hasta que no se constituyan los nuevos gobiernos no podrán cobrar lo que les deben.



Amor hizo esta advertencia en la presentación del observatorio del autónomo de ATA sobre el primer trimestre de 2011, en el que se vuelve a poner de manifiesto que la morosidad privada, y especialmente la de las administraciones públicas, es uno de los principales problemas a los que se enfrentan los emprendedores.



Según explicó Amor, para que un autónomo pueda cobrar los servicios que presta a las administraciones públicas debe esperar actualmente más de cinco meses (158 días).



Esta morosidad pública ya ha obligado a 200.000 autónomos y microempresas a echar el cierre, afirmó el presidente de ATA, quien indicó que de los 1.200 emprendedores encuestados para elaborar el observatorio el 60,6 % dice verse afectado por la morosidad privada y pública, mientras que el 36,7 % no se ve de esta forma.



De los perjudicados por los retrasos en los pagos, cuatro de cada diez asegura tardar más de seis meses en cobrar sus contratos.



Con la celebración de las elecciones del 22 de mayo, los autónomos deberán sumar a esos plazos otros tres meses más, que serán los comprendidos entre la campaña electoral, la votación (el 22 de mayo) y la constitución de las nuevas corporaciones autonómicas y municipales.



Por ello, Amor expresó la "preocupación" del colectivo ante dichos comicios.



Los otros "lastres" que sufren los autónomos son la falta de confianza en la economía, que se traduce en menor consumo; el que no obtienen financiación y la competencia "desleal" del millón de "empresarios fantasmas" que trabajan en la economía sumergida.



En cuanto al acceso al crédito, Lorenzo Amor cifró en el 54,2 % los autónomos a los que se lo han denegado y en el 23,9 % a los que les han dado una cantidad inferior a la pedida, frente al 20,9 % que no ha tenido problemas.



Otros datos destacados son que el 77,6 % de los encuestados prevé que el paro seguirá aumentando en 2011 y que la economía nacional no mejorará para el 51,9 % de los emprendedores, frente al 35,2 % que opina que mantendrá la misma tónica y un 7,4 % que es optimista.



En la presentación del informe también participó el presidente del Observatorio, el profesor José Barea, quien descartó que España tenga que ser rescatada económicamente como Portugal, ya que las medidas impuestas por la Unión Europea (como la reforma laboral o de las pensiones) han evitado que España caiga en el "hoyo" luso.



No obstante, Barea precisó que el Gobierno debe seguir con las reformas, entre las que destacó la de la administración pública, que debe reducirse para evitar las duplicidades.