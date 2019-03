Las puertas abiertas en todos los colegios han sido la salvación para muchos padres, que tenían que ir a trabajar y no podían cuidar de sus pequeños.



Hay casos, como el del colegio García Lorca de Valencia en el que sólo han faltado dos bedeles a su puesto de trabajo.



En el resto de los centros, los sindicatos han estimado entre un 50% y un 65% de participación, aunque no se dispone aún de datos oficiales. La Administración sin embargo considera que sólo un 10% de los maestros ha faltado por la huelga.



Los educadores consideran injusta la bajada de sueldo, pero no quieren que les rebajan aun más la nómina por la jornada de huelga.



En las universidades el seguimiento ha sido mayor, aunque poco se ha notado en un mes de exámenes con poca asistencia a clase.



En algunas comunidades, como la de Madrid, se han visto afectados los alumnos que se presentaban a la Selectividad. Las pruebas se han pospuesto un día por culpa del paro.