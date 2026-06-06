Comprobar Lotería Nacional: resultado del sorteo Extraordinario de la Cruz Roja de hoy sábado 6 de junio 2026

El Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja es uno de los grandes clásicos del calendario de la Lotería Nacional. Cada año reúne a miles de jugadores que participan no solo por sus premios sino por el componente solidario que lo distingue desde hace más de un siglo. Desde Antena 3 Noticias puedes seguirlo en directo y comprobar todos los premios.

Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja

Este sorteo se celebra de forma ininterrumpida desde 1924 y, desde entonces, parte de la recaudación se destina a financiar programas esenciales de Cruz Roja Española, como la atención a personas mayores que viven solas, el apoyo a mujeres víctimas de violencia de género, la asistencia a familias en situación de vulnerabilidad y otros proyectos de intervención social en todo el país. Una tradición que ha convertido esta cita en una de las más reconocibles y valoradas del año.

En 2026 vuelve a celebrarse con la misma esencia de siempre, manteniendo su carácter solidario y un programa de premios especialmente atractivo. Con un precio por décimo de 15 euros, este sorteo permite participar en una iniciativa que une ilusión y ayuda social en una misma jugada.

En cuanto al reparto de premios, el Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja pone en juego un total de 105 millones de euros y ofrece tres premios principales además de categorías menores que amplían las posibilidades de obtener algún premio.

Estos son los premios principales del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja 2026:

Primer Premio: 150.000 € por décimo

150.000 € por décimo Segundo Premio: 30.000 € por décimo

30.000 € por décimo Tercer Premio: 15.000 € por décimo

Junto a estos premios principales, el sorteo incluye otras categorías que permiten que miles de décimos resulten premiados.

Entre ellas destacan las extracciones de 4, 3 y 2 cifras, que son números adicionales obtenidos durante el sorteo y que otorgan premios menores a todos los décimos cuyas terminaciones coinciden con las cifras extraídas.

También se reparten aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros, que permiten recuperar parte o la totalidad del importe jugado.

Cómo comprobar los resultados del Sorteo Extraordinario de la Cruz Roja

Para comprobar un décimo correctamente, lo primero es revisar los tres datos que determinan los premios principales: el número completo, la serie y la fracción. Estos elementos son los que marcan si un décimo coincide exactamente con alguno de los premios mayores.

En las categorías menores el funcionamiento es distinto. Aquí no influye la serie ni la fracción: basta con que coincidan las últimas cifras del número. Las extracciones de 4, 3 y 2 cifras premian a todos los décimos cuyas terminaciones coinciden con los números extraídos, mientras que las aproximaciones, centenas, terminaciones y reintegros permiten obtener premios menores o recuperar el importe jugado.

Los resultados pueden seguirse en directo durante la celebración del sorteo y, una vez finalizado, consultarse cuando se publican todas las extracciones. Esto suele ocurrir entre las 13:30 y las 14:00 horas, momento en el que ya están confirmadas todas las combinaciones premiadas.

Este sorteo destaca por su amplio reparto, lo que aumenta las posibilidades de obtener algún premio incluso en categorías menores. Por eso es importante revisar bien todas las extracciones publicadas ya que un simple detalle en las últimas cifras puede marcar la diferencia entre no tener premio o recuperar parte de lo jugado.

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