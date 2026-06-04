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Una empresa española aspira a convertirse en la fábrica de drones más importante de Europa

ARMMO Defense Technologies desarrolla sistemas autónomos y soluciones avanzadas de detección, protección e interceptación para los nuevos desafíos de seguridad y defensa que afronta la Unión Europea.

Drones de la empresa española ARMMO

Drones de la empresa española ARMMOARMMO

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Europa está fijando la inversión en defensa y la autonomía estratégica como una prioridad de su agenda tras cuatro años de guerra en Ucrania y con el conflicto entre EEUU e Irán sin resolverse.

En este contexto nace en España ARMMO, una compañía especializada en sistemas autónomos y soluciones avanzadas de detección e interceptación que aspira a convertirse en la fábrica de drones más importante de Europa.

“Europa se encuentra ante una oportunidad histórica para recuperar capacidad industrial y tecnológica propia. La defensa del futuro no dependerá solo de tener más presupuesto, sino de ser capaces de desarrollar, producir e integrar tecnología a la velocidad que exigen las nuevas amenazas", explica Jaime Abrisqueta, CEO de ARMMO.

La empresa desarrolla plataformas no tripuladas aéreas, navales y terrestres, integrando producción industrial, software, electrónica, sensores y adaptación operativa dentro de un mismo ecosistema tecnológico.

En abril, ARMMO participó en la Campaña de Experimentación Táctica 2026 del Ejército de Tierra, celebrada en Viator (Almería), una demostración visitada por Su Majestad el Rey Felipe VI, en la que se presentaron capacidades vinculadas a drones, vehículos terrestres no tripulados, sistemas contra UAS y nuevas amenazas electrónicas.

"ARMMO no quiere ser una compañía más de drones. Queremos construir una plataforma industrial europea capaz de integrar sistemas autónomos aéreos, navales y terrestres dentro de una misma arquitectura”, apunta Jaime Abrisqueta.

La compañía participará en el ejercicio internacional 'NATO Task Force X' (TASK 5), que se celebrará en Eslovaquia bajo el marco de la OTAN, contribuyendo a la validación y experimentación de tecnologías autónomas y sistemas no tripulados en escenarios operativos multinacionales. Como parte de su estrategia de proyección internacional, ARMMO estará presente también en Eurosatory 2026, la principal feria europea de defensa y seguridad terrestre, que se celebrará en París (Francia).

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