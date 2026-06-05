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Los negocios se preparan para la llegada de León XIV a España: "Hemos duplicado los pedidos"

El impacto económico del visita del Papa a España se calcula en 125 millones de euros. En Barcelona se alquilan balcones frente a la Sagrada Familia por hasta 1.600 euros. Y el precio de los hoteles en Canarias ha subido de media un 10%.

El negocio de la visita del Papa

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Silvia López
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La primera parada de León XIV será Madrid. Se espera que lleguen a la capital miles de peregrinos. Y estas llegadas extraordinarias supondrán un impulso para el sector hotelero, la restauración, el transporte y los comercios. "Hemos ampliado el horario de cocina", dicen en un restaurante, cerca de donde se celebrará la vigilia. Otros han "reforzado la plantilla". Y la mayoría ha hecho acopio de más provisiones, sobre todo botellas de agua y lo necesario para hacer bocadillos: "hemos tenido que pedir de todo, más de doble de lo que solemos pedir para un día de partido".

La visita del Papa a España supondrá un impacto económico de alrededor de 125 millones, según un estudio de turismo religioso elaborado por ObservaTUR. La Asociación Empresaria Hotelera de Madrid prevé una ocupación media del 81% entre el 5 y 9 de junio, con picos del 87% el sábado y 85% el domingo.

El negocio de la visita papal

En Barcelona también esperan al Papa. Por verle desde un balcón enfrente de la Sagrada Familia, donde será el acto principal, llegan a pedir hasta 1.600 euros: "capacidad para 8 personas y bebidas y aperitivos incluidos". Y una plaza de aparcamiento cerca de allí puede costar 300 euros al día.

Los negocios confían en que la visita papal traiga "beneficio para las ventas". Pero no todos están tan contentos. Hay críticas porque León XIV hablará en catalán en la misa pero no en la bendición y hay además algunas asociaciones convocando protestas por su llegada.

Hoteles llenos y precios más altos

Canarias será su última parada. "Nos ha ayudado a llenar el hotel en un momento en el que no lo esperábamos porque aquí es temporada baja", nos cuentan. El precio medio por noche ha subido un 10,4%, según SiteMinder. Las empresas de autocares también están recibiendo un "aluvión de solicitudes" para trasladar a grupos de asociaciones y colegios. En algunas ya casi no les quedan "guaguas".

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