Los retrasos en los trenes, la "nueva normalidad": "El compromiso de llegada no se cumple en el 70% de los encuestados"

El horario de salida y de llegada que aparece en nuestros billetes de tren comienza a ser, lamentablemente, algo orientativo. Los retrasos ferroviarios ya no son una circunstancia extraordinaria y se han convertido en algo normal.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado que uno de cada dos pasajeros de tren sufre "frecuentes" retrasos. En la encuesta, realizada entre el 17 y el 22 de abril, destacan que un 62% de los usuarios que viajaron en Alta Velocidad sufrieron problemas de impuntualidad.

No muy lejos de ese porcentaje se encuentran los "problemas de puntualidad" en trenes regionales o de media distancia. En concreto, hasta el 55% de los pasajeros que viajaron en los últimos tres meses advierten de frecuentes retrasos.

"El compromiso de llegada no se cumple en el 70% de las personas encuestadas"

Dicho estudio muestra que "un 11% sufre retrasos de más de dos horas en el transporte". Esa cifra es, para Enrique López, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, "algo que excede la calidad de los servicios ferroviarios".

Asimismo, considera que en el sector ferroviario debería haber "un compromiso de llegada" y reitera que "ese compromiso no se cumple en el 70% de las personas encuestadas en dicho estudio".

En Cercanías o corta distancia las cifras de impuntualidad no se quedan atrás: un 48% de los viajeros llegaron tarde a su destino y un 6% de ellos apuntó retrasos de más de media hora.

Los retrasos en los trenes "desincentivan" a los usuarios

Los problemas con la puntualidad también repercuten en otros ámbitos. Desde la OCU sostienen que los retrasos en el servicio ferroviario "desincentivan" a los usuarios a la hora de usarlos.

Según Enrique García, en los últimos meses se ha registrado una "sustitución del transporte ferroviario por el de carretera porque el ferroviario ha dejado de ser fiable, a tenor de esta encuesta y de los resultados de puntualidad de las distintas compañías, donde lo más llamativo es que los incidentes ferroviarios se han convertido en algo habitual".

García considera que esos retrasos pueden deberse "a una gestión inadecuada de los recursos ferroviarios" y sostiene que la culpa de la impuntualidad no "debería ser de la liberalización", la cual entró en vigor en la Alta Velocidad en 2020.

"Las indemnizaciones son claramente insuficientes"

Cuando hay una demora en los servicios ferroviarios entran en juego las indemnizaciones. Según la OCU, el Reglamento 2021/782 de la Unión Europea fija un mínimo de indemnización del 25% del precio del billete para retrasos de entre 60 y 119 minutos, y del 50% para retrasos iguales o superiores a 120 minutos. No obstante, las condiciones de indemnización no son las mismas en todas las empresas ferroviarias.

Para Enrique García, esas indemnizaciones "son claramente insuficientes porque el perjuicio que se causa a los pasajeros va mucho más allá de las cuantías de las indemnizaciones".

También ha recordado que las cuantías de las indemnizaciones "se redujeron desde el año 2024" y ahora, "son completamente insuficientes, son escasas". Además, considera que "son indemnizaciones que están por debajo del reglamento europeo". Por tanto, García sostiene que "habría que ampliar esas indemnizaciones y, al menos, volver a las que existían antes de julio de 2024".

Desde la OCU piden al sector ferroviario que "garantice los derechos de los usuarios". Como explica Enrique García, esos derechos van desde "esas compensaciones, esa información adecuada para tramitar las reclamaciones, asumir los perjuicios que tiene causar esos retrasos". Para el portavoz de la OCU, es esencial "que se cumpla la norma desde las compañías y desde el Ministerio de Transportes, que es el órgano competente".

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