Antena 3 continua imbatible: arrasa en el inicio de temporada y aumenta la distancia sobre sus competidores

Antena 3 sigue mostrándose imbatible. La cadena líder vuelve a arrasar en el inicio de temporada, creciendo, aumentando la distancia con sus perseguidores y obteniendo la mayor ventaja sobre su competidor en un inicio de curso en 30 años.

Antena 3 (12,8%), que aumenta también la distancia sobre la cadena pública, vuelve a liderar en septiembre, creciendo e imponiéndose en las principales franjas de televisión, Sobremesa y Prime Time.

Antena 3 refuerza su hegemonía y vence en el 86% de los días

La cadena líder domina el 86% de las jornadas del mes arrasando con los informativos, los programas y las series más vistas de la televisión.

Antena 3 Noticias: 81 meses consecutivos de liderazgo

En un mes de gran contenido informativo, Antena 3 Noticias vuelve a crecer logrando las ediciones más vistas de la TV. 'Espejo Público' registra su máximo del año y arranca el curso de nuevo liderando entre las privadas y aumentando su ventaja sobre su inmediato competidor.

Antena 3 Noticias refrenda su hegemonía encadenando 81 meses consecutivos de liderazgo y aumentando a 11,1 puntos la ventaja sobre su rival privado y a 5,9 puntos sobre la cadena pública.

Antena 3 Noticias 1 (23,6% y 2,1M), conducido por Sandra Golpe, cierra su mejor septiembre en 29 años como contenido regular más visto de la TV y el informativo más seguido, liderando la Sobremesa por 104 meses consecutivos.

Antena 3 Noticias 2 (17,5% y 1,7M), con Vicente Vallés y Esther Vaquero, también lidera de forma incontestable las ediciones de noche, ampliando la ventaja con respecto a sus competidores.

Antena 3 Noticias Fin de Semana (16,2% y 1,5M), con Matías Prats y Mónica Carrillo, suma 74 meses como opción informativa líder durante el fin de semana, firmando su mejor inicio de curso en tres años.

Liderazgo también en entretenimiento

'El Hormiguero' estrena una nueva temporada como líder absoluto, siendo el programa más visto de la televisión, seguido de 'La ruleta de la suerte' y 'Pasapalabra', que también son líderes.

'Sueños de libertad' se convierte en la serie más vista de la TV tras completar su mejor septiembre histórico. 'El Secreto', 'En tierra lejana' y 'Las hijas de la criada' son las series más vistas de la noche.

Atresmedia, grupo líder de audiencia

Atresmedia vuelve a situarse a la cabeza como grupo líder en el arranque del nuevo curso, creciendo hasta el 24,8% y colocándose dos puntos por encima de su inmediato competidor, a pesar de tener un canal menos.

laSexta crece y consolida su posición

laSexta crece en el inicio de curso anotando un 5,3% de cuota, gracias al seguimiento de 'Aruser@s' y 'Al Rojo Vivo' y a la llegada de 'El Intermedio'.

laSexta destaca como referente informativo con su gran cobertura sobre la actualidad con 'laSexta Noticias', 'Más Vale Tarde' o 'laSextaXplica'.