Sara Herrero alerta del golpe de la inflación a los hogares: "Tendremos una clase media que irá paulatinamente desapareciendo"

El encarecimiento de productos y servicios básicos está estrechando cada vez más el margen económico de las familias. Sara Herrero, economista y vicedecana de EAE Business School de Madrid, ha advertido en el programa '¿Lo hablamos?' de las consecuencias que puede tener la escalada de precios sobre la clase media.

Herrero pone el foco en gastos cotidianos como la vivienda, los alimentos o los carburantes. En el caso de la vivienda, señala que su precio ha aumentado un 50% desde 2015, mientras que llenar el depósito del coche cuesta aproximadamente 100 euros y hacer la compra requiere cada vez un esfuerzo mayor. Una situación que resume así: "Lo necesario y habitual para la vida de pronto se ha convertido en un artículo de lujo".

"Una clase media que irá paulatinamente desapareciendo"

La economista considera especialmente preocupante que este aumento del coste de la vida llegue en un momento en el que la clase media ya se encuentra muy castigada. Aunque señala que la situación del empleo en España es relativamente buena en comparación con otros momentos, advierte de las consecuencias que puede tener un cambio de ciclo económico.

El problema, explica, es que las familias necesitan destinar cada vez más recursos a prácticamente todos sus gastos esenciales. Comprar una vivienda exige un esfuerzo mayor, pero también llenar la cesta de la compra o el depósito del coche. Si esta dinámica continúa, su diagnóstico es contundente: "Tendremos una clase media que irá paulatinamente desapareciendo".

Herrero también advierte de las dificultades que puede provocar esta situación durante los próximos meses. Los salarios en España, sostiene, son relativamente bajos y las rentas más próximas al salario mínimo interprofesional afrontarán el invierno "con gran dificultad".

Comparar antes de comprar

Ante este escenario, la economista plantea una recomendación para intentar reducir el impacto en el bolsillo: comparar más antes de tomar decisiones de consumo.

Herrero pone como ejemplo la contratación de una hipoteca, para la que recomienda estudiar las condiciones ofrecidas por al menos tres bancos, pero traslada esa misma lógica a la cesta de la compra y a los carburantes. Asegura que existen diferencias entre establecimientos y también entre unas gasolineras y otras.

Por eso, considera necesario modificar algunos hábitos de consumo: "En momentos de escalada de precios, y esto va para largo, me temo, y de incertidumbre máxima, no queda más remedio que comparar y ser mucho más analíticos a la hora de tomar decisiones de compra".

Su perspectiva a corto plazo tampoco apunta a un cambio significativo. Herrero considera complicado realizar pronósticos, pero cree que no habrá grandes variaciones próximamente y concluye: "Seguiremos en una inflación que nos va a hacer mucho daño en nuestro día a día".