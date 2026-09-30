El consejo de Jorge Morales para ahorrar dinero con el gas este invierno: "Hay que acogerse a la TUR inmediatamente"

La llegada del invierno, la subida del gas y la volatilidad de los mercados energéticos vuelven a poner el foco sobre las facturas de los hogares. Jorge Morales de Labra, ingeniero industrial y director de Próxima Energía, ha defendido en el programa Lo hablamos, dirigido por Mónica Prado, que los consumidores con calefacción de gas deberían revisar cuanto antes qué tarifa tienen contratada.

Morales pone especialmente el foco en la Tarifa de Último Recurso (TUR), la tarifa regulada del gas, después de las medidas aprobadas por el Gobierno. Su recomendación es tajante: "Todo el mundo se tiene que ir a la TUR del gas".

La TUR del gas, su principal recomendación para el invierno

El experto explica que la intervención aprobada por el Ejecutivo se articula a través de la tarifa regulada. Por ello, sostiene que "cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR, va a pagar muchísimo más de calefacción durante este invierno". La recomendación, añade, sirve tanto para viviendas con caldera individual como para comunidades de propietarios.

Morales advierte, además, de la incertidumbre que rodea al mercado del gas. Señala que los depósitos europeos se encuentran en niveles muy bajos y que la evolución durante los próximos meses dependerá, entre otros factores, de las temperaturas.

Cargar el coche eléctrico: grandes diferencias dependiendo de la hora

La segunda recomendación pasa por adaptar el consumo eléctrico a las horas más económicas. Morales utiliza su propio coche eléctrico como ejemplo para explicar hasta qué punto puede cambiar el coste.

Según sus cálculos, la diferencia por cargarlo en unas horas u otras ha pasado de rondar el 20% a alcanzar un 700%. Entre las 11:00 y las 18:00 horas, explica, puede pagar alrededor de tres céntimos por kilovatio hora, mientras que a las 20:00 horas el precio puede alcanzar los 30 o incluso los 40 céntimos.

Para aprovechar estas diferencias, recomienda una tarifa variable y desplazar, siempre que sea posible, determinados consumos hacia las horas más baratas. Reconoce, sin embargo, que esta opción exige adaptar los hábitos y que no todos los hogares pueden hacerlo.

Teletrabajar para reducir el consumo de energía

Morales también señala el teletrabajo como una herramienta para ahorrar energía y considera que España desaprovechó la oportunidad de impulsarlo tras la pandemia. "Esta es la mejor manera de ahorrar en energía", afirma.

A su juicio, trabajar desde casa reduce los desplazamientos y, con ellos, el consumo asociado al transporte. Por eso pide al Gobierno cambiar la normativa para facilitar el teletrabajo en las empresas y anima a quienes tengan esa posibilidad a plantearlo en sus centros de trabajo.