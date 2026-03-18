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Las energéticas empiezan a tomar medidas ante la subida de los precios: Repsol multiplica por dos los descuentos en carburantes

La compañía ha anunciado que pondrá en marcha medidas para aliviar el incremento de los precios provocado por el conflicto en Oriente Medio. A partir de este sábado, aumentará sus descuentos a clientes particulares y transportistas

Las energéticas empiezan a tomar medidas ante la subida de los precios: Repsol multiplica por dos los descuentos en carburantes

Repsol multiplica por dos los descuentos en carburantes

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El conflicto en Oriente Medio está provocando una subida progresiva de los carburantes. Los clientes que van a repostar van notando como cada día llenar el depósito es un poco más caro. Con esta situación, algunas empresas ya están poniendo en marcha medidas para aliviar a sus clientes.

Es el caso de Repsol, que ha sido la primera compañía en anunciar iniciativas: aumentará sus descuentos para quienes vayan a repostar, "en un momento en el que las cotizaciones internacionales de la gasolina y el gasóleo están tensionando los precios en los surtidores", explica José Barreiro, Director Ejecutivo de Movilidad de Repsol.

La medida se pondrá en marcha apartir de este sábado, 21 de marzo, y durará hasta el próximo lunes, 6 de abril. En el caso de los clientes particulares, los usuarios que paguen con Waylet pondrán beneficiarse de ahorros de hasta 40 céntimos por litro, según las energías que tengan contratadas. El descuento estará disponible en cualquiera de las más de 3.300 estaciones de servicio que Repsol tiene en el país.

También afectará a los profesionales del sector del transporte y a los autónomos. En su caso, con la tarjeta Solred - la mayor tarjeta profesional en España - recibirán un descuento de 5 céntimos por litro, adicional a las bonificaciones que estos colectivos ya tienen.

Repsol quiere reforzar así, la apuesta por uno de los colectivos esenciales para la actividad económica del país. La compañía vuelve a anunciar ayudas, como ya hizo con motivo de la invasión rusa de Ucrania, en 2022, cuando los precios de los combustibles se tensionaron, para poder aliviar a los conductores.

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