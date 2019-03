Embargan la cuenta a un parado de 52 años cuando sólo le quedaban cinco euros

Antonio, un parado de 52 años de la localidad de Reus, ha explicado su dramática situación en Espejo Público. Tiene dos hijos de 23 y 15 años también en paro y asegura que está pasando por uno de los peores momentos de su vida.

Recibe sólo 426 al mes de subsidio, aunque en breve, su mujer empezará a cobrar también el mismo subsidio, con lo que entre los dos ingresarán algo más de 800 euros. La deuda con el Ayuntamiento en concepto de impuestos asciende a 342 euros.

De 5,20 que tenía le han embargado 4,88, "Transcurrido el plazo de ingreso sin que hayan sido satisfechas las deudas pendientes, se ha dictado la correspondiente orden de embargo de cuentas abiertas en entidades de crédito, en virtud de la cual se ha practicado el embargo de 4,88 euros".

De esta manera notificó, el mes pasado, el Ayuntamiento de Reus a Antonio Maya que procedía a embargarle el dinero que le quedaba en su cuenta corriente (tenía 5,20 euros) por una deuda que arrastraba de 342 euros en concepto de impuestos.

Este reusense de 52 años, en paro y con un subsidio de 426 euros mensuales, simboliza el calvario por el que están pasando desde hace tiempo muchas familias por culpa de la crisis. Antonio y su familia tienen que subsistir cada mes con poco más de 800 euros, ya que su mujer también empezará a cobrar en breve la ayuda de 426 euros.

Este encargado de obra civil, al que nunca le faltó el trabajo y ha pasado por empresas importantes como Comsa o Contratas y Obras, asegura estar pasando por uno de los peores momentos de su vida. "No recuerdo una situación tan dura como ésta. Llevamos más de tres años muy complicados, pero especialmente los dos últimos", explica Antonio Maya, quien recuerda que "hemos estado los últimos seis meses subsistiendo con 420 euros mensuales. De aquí había que pagar 240 de la hipoteca, comer, pagar impuestos, luz, gas, teléfono, etc. Suerte de la familia, que nos está ayudando, porque hay meses que el primer día ya no tengo ni un euro en la cuenta"

Por todos estos motivos, y ante una situación tan angustiosa, Antonio pide al Ayuntamiento que "antes de embargar una cuenta de cualquier ciudadano, que mire la situación económica de esa persona". Después de saldar ayer su deuda, Antonio Maya espera ahora poder fraccionar los dos recibos que le quedan por pagar de la contribución y la basura, "porque sino, volveremos a estar en las mismas", sentencia.