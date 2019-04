El Gobierno aprobará el viernes el proyecto presupuestario que exige Bruselas

A su llegada a la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona, el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha avanzado además que ese proyecto presupuestario incluirá una estimación de déficit para el próximo año que, según ha dicho, "no estaría muy lejos del 3,1 % del PIB" comprometido con Bruselas.



De Guindos ha recordado que el Gobierno en funciones no puede elaborar un presupuesto "real" para 2017, ya que no puede tomar medidas ni económicas ni tributarias que comprometan al siguiente Ejecutivo, por lo únicamente puede hacer "una mera proyección" de los de 2016.



De esta forma, solo puede enviar a Bruselas unos presupuestos sin modificaciones de política económica, pero revisados conforme a los supuestos del último cuadro macroeconómico del 29 de julio para actualizar determinadas partidas como son los ingresos tributarios, las cotizaciones a la Seguridad Social, las prestaciones por desempleo o la carga de intereses de la deuda pública.



"Cuando haya un nuevo Gobierno, que esperemos que no sea muy tarde, tendrá que definir un presupuesto para cumplir el objetivo (de déficit) del 3,1 %, pero no estaría muy lejos del 3,1 %", ha afirmado De Guindos.