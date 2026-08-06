Lo que nunca debes hacer durante el eclipse solar total del 12 de agosto 2026

La expectación es máxima y no es para menos. Muchas personas ya están planeando viajes para verlo, pero hay una cuestión fundamental que no se puede pasar por alto: mirar un eclipse sin protección adecuada puede provocar daños irreversibles en la vista. Por eso, antes de preparar prismáticos o cámaras, conviene saber qué gafas son realmente seguras y cuáles no.

Aunque el eclipse durará apenas entre uno y dos minutos en las zonas donde será total, la experiencia promete ser inolvidable. No solo por la imagen del Sol cubierto por la Luna, sino también por el cambio radical del entorno: el cielo se oscurecerá como si fuese de noche en pleno verano y a plena tarde.

Dónde podrá verse el eclipse total en España

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 no será visible de la misma manera en todo el país. Habrá ciudades donde la totalidad apenas dure unos segundos y otras donde el fenómeno podrá disfrutarse durante más tiempo.

Entre las ciudades españolas donde mejor se verá destacan:

A Coruña

Oviedo

León

Valladolid

Santander

Zaragoza

Valencia

Palma de Mallorca

También podrá observarse en otros puntos del norte y este peninsular, aunque con distinta intensidad según la ubicación exacta.

En ciudades como Madrid o Zamora el eclipse será parcial o la fase total apenas se apreciará durante unos segundos, por lo que muchas personas podrían desplazarse para disfrutar de la experiencia completa.

Qué gafas necesitas para ver el eclipse con seguridad

La norma básica para observar un eclipse es sencilla: nunca hay que mirar directamente al Sol sin protección homologada. Ni siquiera durante unos segundos.

Las únicas gafas seguras son las que cumplen la normativa internacional ISO 12312-2, diseñada específicamente para la observación solar. Este tipo de lentes filtra la radiación dañina y evita lesiones en la retina que, en algunos casos, pueden llegar a ser permanentes.

Antes de comprar unas gafas para el eclipse, conviene comprobar que incluyen:

Marcado visible con la norma ISO 12312-2

Certificación europea CE

Instrucciones del fabricante

Lentes sin arañazos ni daños

Además de las gafas, quienes quieran utilizar telescopios, prismáticos o cámaras deberán instalar filtros solares certificados en la parte frontal del dispositivo. De lo contrario, el riesgo para la vista sigue existiendo e incluso puede dañarse el propio aparato.

Otra alternativa segura y curiosa es la observación indirecta mediante una caja estenopeica, un método que proyecta la imagen del eclipse sin necesidad de mirar al Sol.

Lo que nunca debes hacer durante el eclipse

Durante el eclipse es importante evitar cualquier método casero que no esté homologado, ya que mirar al Sol sin protección puede causar daños irreversibles en la vista. Las gafas de sol normales, radiografías, CDs o cristales ahumados no sirven para proteger los ojos.

Tampoco debe observarse el eclipse directamente ni a través del móvil, cámaras, prismáticos o telescopios sin filtros solares certificados.

Además, las gafas homologadas no deben quitarse mientras el Sol siga parcialmente visible, incluso aunque parezca que la luz ha disminuido.