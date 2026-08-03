Calendario lunar agosto 2026: descubre cuándo llega la luna llena de este mes

Durante el mes de agosto el calendario lunar estará marcado por cuatro fases principales que podrán observarse sin dificultad en el cielo nocturno y que tendrán repercusión en las mareas y distintas prácticas agrícolas.

De hecho, la luna llena que entra en fase el día 28 se conoce como la Luna de la Cosecha que, como su nombre indica, significa la recolección de la cosecha de la mayor parte de cultivos tradicionales.

A lo largo de este mes la Luna transita por periodos menguantes y crecientes que permiten seguir con detalle la evolución del ciclo lunar.

Estas son las fases lunares del mes de agosto:

Cuarto menguante (6 de agosto). A lo largo de esta fase la parte iluminada de la Luna reduce su tamaño cada día. En el cielo del hemisferio norte de la Tierra, podrá observarse iluminada la mitad izquierda de su hemisferio. Durante esta fase lunar las mareas son más moderadas y en el campo hay menos labores agrícolas que llevar a cabo.

A lo largo de esta fase la parte iluminada de la Luna reduce su tamaño cada día. En el cielo del hemisferio norte de la Tierra, podrá observarse iluminada la mitad izquierda de su hemisferio. Durante esta fase lunar las mareas son más moderadas y en el campo hay menos labores agrícolas que llevar a cabo. Luna nueva (12 de agosto). Marca el inicio de un nuevo ciclo lunar. Además, este mes de agosto habrá eclipse durante la luna nueva, lo que da lugar a que sea un eclipse solar puesto que durante esta fase la Luna no es visible desde la Tierra porque se sitúa entre nuestro planeta y el Sol.

Marca el inicio de un nuevo ciclo lunar. Además, este mes de agosto habrá eclipse durante la luna nueva, lo que da lugar a que sea un eclipse solar puesto que durante esta fase la Luna no es visible desde la Tierra porque se sitúa entre nuestro planeta y el Sol. Cuarto creciente (20 de agosto). De nuevo, desde el hemisferio norte de la Tierra, se puede ver la mitad derecha del disco lunar iluminada y la luz aumenta progresivamente cada noche. Esta fase suele asociarse a un aumento de actividad en agricultura, jardinería y pesca además de ofrecer buenas condiciones para la observación astronómica.

De nuevo, desde el hemisferio norte de la Tierra, se puede ver la mitad derecha del disco lunar iluminada y la luz aumenta progresivamente cada noche. Esta fase suele asociarse a un aumento de actividad en agricultura, jardinería y pesca además de ofrecer buenas condiciones para la observación astronómica. Luna llena (28 de agosto). La luna llena de junio recibe el nombre de Luna de la Cosecha, una denominación tradicional vinculada al momento del año en que los ciervos comienzan a desarrollar nuevas astas. Es una fase muy apreciada por aficionados a la astronomía y la fotografía nocturna.

El eclipse solar del 12 de agosto coincidirá con luna nueva

El eclipse solar del 12 de agosto será uno de los eventos astronómicos más destacados del año y podrá verse como eclipse total en una estrecha franja que atravesará el norte de la Península Ibérica y Baleares.

En estas zonas, la Luna cubrirá por completo el disco solar durante unos segundos, justo antes de la puesta de sol, creando un oscurecimiento similar a un crepúsculo acelerado.

Fuera de esa banda de totalidad, el eclipse se observará como parcial, con distintos grados de ocultación según la ubicación.

Aun así, incluso con un 90% del Sol cubierto, la luz ambiente no llegará a oscurecerse tanto como en un eclipse total, por lo que la experiencia será muy diferente.

La observación segura requerirá el uso de gafas homologadas en todo momento, excepto en los lugares donde el eclipse llegue a ser total.

Durante este eclipse solar, que coincide con la fase de luna nueva, la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra permitirá comprender mejor cómo cada fase lunar responde a la posición del satélite respecto a nuestra estrella.

Este fenómeno marcará el punto de partida del nuevo ciclo lunar del mes, enlazando de forma natural con las fases crecientes y menguantes que se sucederán hasta culminar en la luna llena del día 28.