Cuándo se cobran las pensiones en septiembre 2026: día de pago y qué entidades lo adelantan

Tras haber disfrutado del verano y echar cuenta de los gastos realizados en vacaciones (hoteles, desplazamientos o comidas), muchas personas se apresuran a revisar su cuenta bancaria para comprobar cuándo ingresan la pensión de septiembre y poder recuperar la estabilidad económica de meses anteriores.

De hecho, conocer la fecha de cobro de las pensiones ayuda a planificar mejor tu economía, te permite organizar gastos fijos (como alquiler, hipoteca o recibos) contribuye a evitar descubiertos, gestionar los gastos de manera más organizada y tener una mayor tranquilidad financiera.

A continuación, te indicamos qué día de este mes se cobran las pensiones y qué bancos son los que adelantan esta prestación.

¿Qué día se cobran las pensiones en septiembre de 2026?

Las pensiones en España se abonan siempre a mes vencido, lo que significa que la Seguridad Social realiza el ingreso entre los días 1 y 4 del mes siguiente. Por lo tanto, en este caso, el pago correspondiente a septiembre de 2026 se efectuará oficialmente en los primeros días de octubre.

Sin embargo, como ocurre habitualmente, la mayoría de entidades bancarias adelantan el cobro de las pensiones.

Este año 2026 las fechas de pago de las pensiones de septiembre se adelantarían en algunas entidades entre el martes 22 de septiembre y el viernes 25.

Este adelanto no depende de la Seguridad Social, sino de cada banco que lo aplica como una medida para atraer a nuevos clientes. De esta forma, los pensionistas pueden disponer de su dinero con mayor antelación y organizar mejor sus pagos habituales.

Además, todas las pensiones se abonan en las mismas fechas, sin importar su tipo. Es decir, jubilación, viudedad, incapacidad permanente, orfandad o en favor de familiares siguen el mismo calendario de ingreso.

Bancos que adelantan el pago de las pensiones

Entre las entidades bancarias más conocidas que suelen adelantar el pago de las pensiones se encuentran:

Abanca

Bankinter

BBVA

Banco Santander

Banco Sabadell

CaixaBank

Cajamar

Unicaja

Ibercaja

ING

Kutxabank

Así que si tu pensión está domiciliada en alguna de estas entidades, lo más frecuente es que puedas disponer del ingreso en los últimos días de septiembre, sin tener que esperar a la fecha oficial de la Seguridad Social.

De todos modos, conviene consultar directamente con el banco, ya que cada entidad puede fijar sus propias fechas de abono y, en algunos casos, aplicar ligeras variaciones según el mes.