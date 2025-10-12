Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy domingo 12 de octubre: Comprobar décimo del sorteo, en directo

Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Sigue el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy en directo para comprobar si tu número puede tener premio en la lotería del domingo 12 de octubre, que reparte más de 100 millones de euros.

NÚMEROS ANTERIOR Y POSTERIOR DEL PRIMER PREMIO DE LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD

Si tienes el número anterior o posterior del primer premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy 12 de octubre están premiados con 24.000 euros a la serie, es decir, 2.400 euros el décimo.

SEGUNDO PREMIO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD

El segundo premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy domingo 12 de octubre está dotado de 250.000 euros a la serie, es decir, 25.000 euros el décimo.

PRIMER PREMIO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD

El primer premio del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy domingo 12 de octubre está dotado de 130.000 euros al décimo.

PREMIO ESPECIAL DEL SORTEO EXTRAORDINARIO DEL DÍA DE LA HISPANIDAD DE LA LOTERÍA NACIONAL

El premio especial del Sorteo Extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy domingo 12 de octubre está dotado de 14.870.000 euros.

DÉCIMOS LOTERÍA NACIONAL DE DÍA DE LA HISPANIDAD

La emisión del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy consta 10 series de 100.000 billetes cada una. Un billete la lotería administrada por Loterías y Apuestas del Estado tiene un precio de 150 euros, pero al estar divididos en décimos, podrás participar comprando un décimo por 15 euros.

PROBABILIDADES DE GANAR LA LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD

Sabiendo que cualquier número del bombo tiene las mismas opciones de salir y habiendo 10 millones de décimos que pueden optar al premio especial, podemos calcular que hay un 0,00001% de probabilidades de llevarnos el premio millonario del Sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad.

HORARIO SORTEO LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD

La Lotería Nacional del Día de la Hispanidad de hoy, domingo 12 de octubre dará comienzo aproximadamente a las 13:00 h (horario peninsular). El sorteo se celebra en el salón de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Para seguir el sorteo en directo y conocer todos los resultados del sorteo extraordinario de septiembre de la Lotería Nacional, mantén actualizada esta página en tu navegador.

PREMIOS LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD

El sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional de hoy reparte además un primer premio de 1,3 millones de euros a la serie y un segundo premio de 250.000 euros a la serie.

LOTERÍA NACIONAL DEL DÍA DE LA HISPANIDAD: SORTEO DEL SÁBADO EN DIRECTO

¡Buenos días y bienvenidos a la retransmisión del sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad de la Lotería Nacional en directo! Saca tu décimo para comprobar si tu número se encuentra entre los agraciados por el sorteo administrado por Loterías y Apuestas del Estado hoy domingo 12 de octubre que reparte un premio especial de casi 15 millones de euros a un solo décimo.

