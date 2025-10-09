El SEPE busca empleados para trabajar 3 horas al día por 800 euros en colegios y limpieza

¿Quieres trabajar en centros educativos? ¿Te gustaría tener ventajas en tu trabajo como la posibilidad de horarios compatibles con la conciliación familiar, experiencia en un entorno estable y la oportunidad de formar parte de la comunidad educativa? Ahora es posible con los puestos de trabajo que publica el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El SEPE, a través de su plataforma de empleo “Empléate”, ha publicado 490 vacantes dirigidas a personal de limpieza y conserjes en centros educativos repartidos por diversas provincias de España.

Todas las ofertas de trabajo están disponibles en la página web “Empléate” del SEPE. Aunque la mayoría no piden experiencia previa, sí que es necesario consultar los requisitos para cada vacante, ya que algunas pueden solicitar titulación, conocimientos básicos o disponibilidad horaria concreta.

¿Cómo son las ofertas de trabajo del SEPE en colegios y limpieza?

La mayor parte de las vacantes ofertadas son para trabajar a jornada completa, pero también hay otras que ofrecen contrato a jornada parcial para trabajar 3 o 4 horas. Respecto al sueldo, gira en torno a los 800 euros mensuales de media, dependiendo de la localidad.

Asimismo, de las 490 vacantes ofertadas 278 son para trabajar con un contrato indefinido, mientras que el resto son para ocupar un empleo con un contrato temporal, pensadas para cubrir necesidades concretas en centros educativos.

¿Cómo apuntarte a las ofertas del SEPE?

Para conseguir una vacante para trabajar en colegios y limpieza, accede al portal “Empléate” del SEPE o a los portales colaboradores en los que se publican estas oportunidades, como Portalento, Insertia o el SNE. Después sigue estos cuatro sencillos pasos:

Una vez en la plataforma “Empléate”, utiliza los filtros de búsqueda disponibles para ajustar los resultados según la provincia, el tipo de empleo o la fecha de publicación. Esto facilita localizar rápidamente aquellas vacantes que mejor se adapten a tu perfil. Pulsa sobre la oferta que te interesa y selecciona la opción “inscribirse” o “enviar candidatura”, según el portal. Después, crea una cuenta en la plataforma correspondiente y completa toda la información solicitada en el formulario. Por último, envía la solicitud para quedar inscrito en el proceso de selección.

Si estás interesado, visita la plataforma con regularidad, ya que las vacantes pueden actualizarse con frecuencia y algunas tienen un plazo de inscripción limitado.

