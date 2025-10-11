Los lobos matan más de un centenar de cabezas de ganado en Vega de Pas y sus alrededores

Una yegua lame un montón de huesos en un prado. Son los restos de su cría, un pequeño potro que anoche fue descuartizado por un ataque de lobos. Serafín, el ganadero propietario del animal, nos asegura que el ataque lo han tenido que realizar varios ejemplares de este depredador. Todo apunta, por tanto, a una manada.

Muy cerca de allí, Teresa Gómez nos cuenta cómo los lobos se han cebado con el ganado equino de su hijo. La semana pasada, en tres incursiones de los lobos, acabaron con la vida de nueve de sus once potros.

Ambos sucesos han ocurrido en Vega de Pas. Los ganaderos no aguantan más. Están desesperados. Se pasan día tras día rellenando expedientes de los daños que les ocasionan los lobos. Incluso nos aseguran que tienen miedo a encontrarse de frente a alguno cualquier día. Teresa teme que algún niño pueda sufrir su ataque.

Juan Carlos García Diego, alcalde de la localidad, asegura que cada vez se acercan más a zonas pobladas. Nos explica que, dado que cada vez hay menos fauna salvaje y es más difícil de cazar que el ganado, los lobos se están acostumbrando a alimentarse con terneros y potros.

Tras la salida del lobo del régimen de protección especial del LESPRE, se ha permitido la caza de un solo lobo en la zona. Las circunstancias demuestran, según los ganaderos, que es una cifra muy insuficiente.

Para muchos, el ganado es su medio de vida. Sin embargo, los constantes ataques de los lobos les hacen replantearse su futuro. Están cansados de que el fruto de su esfuerzo y su sacrificio les sea arrebatado por los lobos.

