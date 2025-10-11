Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Economía
Vivienda
Empleo

Ganado

Los lobos matan más de un centenar de cabezas de ganado en Vega de Pas y sus alrededores

El último tuvo lugar la pasada noche en los Llanos. Los lobos mataron a un potro.

Imagen del ataque de un lobo a un potro en Cantabria.

Los lobos matan más de un centenar de cabezas de ganado en Vega de Pas y sus alrededores | Antena 3 Noticias

Publicidad

Gonzalo Masip
Publicado:

Una yegua lame un montón de huesos en un prado. Son los restos de su cría, un pequeño potro que anoche fue descuartizado por un ataque de lobos. Serafín, el ganadero propietario del animal, nos asegura que el ataque lo han tenido que realizar varios ejemplares de este depredador. Todo apunta, por tanto, a una manada.

Muy cerca de allí, Teresa Gómez nos cuenta cómo los lobos se han cebado con el ganado equino de su hijo. La semana pasada, en tres incursiones de los lobos, acabaron con la vida de nueve de sus once potros.

Ambos sucesos han ocurrido en Vega de Pas. Los ganaderos no aguantan más. Están desesperados. Se pasan día tras día rellenando expedientes de los daños que les ocasionan los lobos. Incluso nos aseguran que tienen miedo a encontrarse de frente a alguno cualquier día. Teresa teme que algún niño pueda sufrir su ataque.

Juan Carlos García Diego, alcalde de la localidad, asegura que cada vez se acercan más a zonas pobladas. Nos explica que, dado que cada vez hay menos fauna salvaje y es más difícil de cazar que el ganado, los lobos se están acostumbrando a alimentarse con terneros y potros.

Tras la salida del lobo del régimen de protección especial del LESPRE, se ha permitido la caza de un solo lobo en la zona. Las circunstancias demuestran, según los ganaderos, que es una cifra muy insuficiente.

Para muchos, el ganado es su medio de vida. Sin embargo, los constantes ataques de los lobos les hacen replantearse su futuro. Están cansados de que el fruto de su esfuerzo y su sacrificio les sea arrebatado por los lobos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

España se consolida como destino líder en turismo de salud en Europa

Turismo de salud

Publicidad

Economía

Imagen del ataque de un lobo a un potro en Cantabria.

Los lobos matan más de un centenar de cabezas de ganado en Vega de Pas y sus alrededores

Imagen de una casa cápsula china.

La casa cápsula china aterriza en España: "El interés es máximo"

El oro alcanza máximos históricos y dispara los precios en joyerías

El oro alcanza máximos históricos y dispara los precios en joyerías: su cotización supera los 4.000 dólares por onza

Un cajero automático
Banco de España

Los consejos para pagar con tarjeta de forma segura: el 75% de los españoles usamos cajeros automáticos

Jóvenes haciendo gestiones bancarias con el móvil
ESTAFAS

Nueva verificación bancaria antiestafas: Así debes escribir el nombre del destinatario en una transferencia

Kit de emergencia
Apagón eléctrico

Aumenta la venta de artículos ante el temor por un nuevo apagón: "La otra vez me pilló sin nada en casa"

Red eléctrica anuncio ayer, seis meses después del gran apagón de Abril que se han producido nuevas señales de inestabilidad en su red.

Mario Ruiz-Tagle, CEO de Iberdrola España
Red eléctrica

Las eléctricas recuerdan que se necesitan energías robustas que compensen la inestabilidad de la fotovoltaica

Imagen de archivo de una cerveza de Asahi

Japón se enfrenta a la crisis de la cerveza

Niña en un colegio

El SEPE busca personas que quieran trabajar 3 horas al día por 800 euros en colegios y limpieza

Yolanda Díaz

Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días

Publicidad