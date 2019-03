Durán: “Me inclinaría por una abstención en la reforma laboral”

Con un diálogo rápido y las ideas muy claras, Durán i Lleida ha reiterado su “no” a una reforma laboral que se queda “corta” ya que no aborda puntos clave para CiU; “pretendíamos aproximar la negociación colectiva a la pequeña empresa, pretendíamos reducir el absentismo laboral, pretendíamos ligar el subsidio del paro a políticas activas (...) así como otros aspectos que no están comportados en el Decreto”.

Sin embargo, a pesar de esta crítica rotunda hacia la reforma laboral, el líder de Unió se “inclinaría por una abstención”, aunque deja el peso de la decisión en manos de los diputados “expertos” de su grupo parlamentario que están siguiendo el tema.

Lejano al calificativo de “hombre del momento”, la votación llega en diferente situación que la del Decreto de medidas antidéficit ya que el PNV ya ha anunciado su abstención y desde filas populares no se ha clarificado un “no rotundo”.

Para Durán, la votación del Decreto antidéficit y la posible abstención en este tiene que ver con que “la ciudadanía se ha dado cuenta de que aquello -por el decreto antidéficit- era necesario” aunque matiza que no fue el idóneo ya que “rebajar el déficit mediante la rebaja del gasto no ayuda al impulso de la economía. (...) Entre otras medidas proponemos que los beneficios que no se reparten y se reinvierten para crear músculo a la empresa no tenga el mismo tipo impositivo (...). También aspiramos en la internacionalización empresarial...”

Preguntado por José María Calleja a cerca de la idoneidad de esta reforma, para el líder nacionalista catalán, “la reforma laboral era imprescindible, necesaria pero no suficiente... Ojalá se hubiera hecho antes, en tiempos de bonanza, y ojalá el presidente hubiera tenido el liderazgo suficiente”. No obstante, “el papel que entregó el Gobierno en su momento ha sido mejorado por el definitivo entregado en el Consejo de Ministros del viernes”.