Rubalcaba : "Es una mala noticia porque el préstamo se hace al Estado"

RESCATE A LA BANCA ESPAÑOLA

El líder de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que la imagen de España se verá deteriorada con el rescate a la banca y pide "máxima transparencia" para que "no paguen los que no son culpables". "Rajoy quiere hacernos creer que nos ha tocado la lotería, que han venido los Reyes Magos, y no es así", dice.