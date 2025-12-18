Telefónica rebaja las salidas del ERE a 4.539 trabajadores tras el acuerdo con los sindicatos

Este jueves, Telefónica ha rebajado a 4.539 las salidas mínimas de los siete expedientes de regulación de empleo (ERE) planteados en sendas filiales, lo que ha llevado a UGT a aceptar la propuesta, tal y como se ha conocido tras la reunión final entre la dirección del grupo y los representantes de los trabajadores.

Aunque aún hay que conocer la postura de CCOO, está previsto que el acuerdo, que también contempla la renovación de tres convenios colectivos, se firme el próximo lunes.

En un primer momento, la operadora planteó hasta 6.088 salidas, por lo que los nuevos datos que se conocen ahora suponen un 25,45% menos de afectación. Aún así, hay que tener en cuenta que esas salidas podrían ampliarse hasta las 5.040 siempre que sean voluntarias.

El grueso de los siete EREs corresponde a las filiales acogidas al convenio de empresas vinculadas: Telefónica de España (2.925 salidas), Telefónica Móviles (720) y Telefónica Soluciones (120). A esas salidas se unen las propuestas en Telefónica SA (301), Global Solutions (112), Innovación (186) y Movistar+, en la que finalmente serán 175.