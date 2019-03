La crisis no afecta al mercado de coches de lujo

Se trata de coches que no son fáciles de ver por la calle. Su exclusivo diseño y su desorbitado precio hacen que muy pocos privilegiados puedan acceder a ellos.



Este es el caso de los vehículos de lujo que se exponen etos días en el salón del automóvil de Ginebra: un modelo de Aston Martin del que sólo se crearan 150 copias numeradas cada una 350.000 euros, o el Audi más pequeño del mercado; del que sólo se fabricaran 333 copias. Un ejemplo todavía más extremo es el de un Lamborghini deportivo totalmente exclusivo: sólo se fabricará ese único coche; no habrá más unidades, y que ha sido vendido a un misterioso millonario que ha pagado dos millones de euros.

Muchos clientes buscan modelos exclusivos, que no se vean por las calles; y las marcas apuestan completamente por ellos. La automoción de alta gama es un mercado qeu no caído. El caso de Porche es muy significativo: Sus ventas no es que hayan caido, sino que se han disparado. Según el director de Bentley: "el cliente de china o de oriente medio no conoce la crisis", asegura.

Otras marcas ofrecen su propio juego de maletas a medida o carrocerias con colores imposibles. Lo que esta claro es que en el mercado de los coches de lujo la demanda supera a la oferta.