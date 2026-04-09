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La campaña de la renta arranca con más control fiscal: "Tienen cada vez más datos y una IA que cruza toda la información para detectar posibles errores"

El periodo fiscal se inicia con mayor vigilancia de Hacienda y cambios en beneficios aplicables.

Borrador de la Renta

La campaña de la renta arranca con más control fiscal: "Tienen cada vez más datos y una IA que cruza toda la información para detectar posibles errores" | Imagen creada por IA

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Desde el 8 de abril y hasta el 30 de junio, más de 20 millones de contribuyentes en España deben presentar la declaración correspondiente a los rendimientos obtenidos durante 2025. La Agencia Tributaria ya permite consultar los datos fiscales y acceder al borrador, documento preliminar que sirve como base para completar el proceso.

La presentación puede realizarse por vía telemática, por teléfono o de forma presencial mediante cita previa. A pesar de la disponibilidad de herramientas digitales, los expertos insisten en la necesidad de revisar la información con detalle antes de confirmar el borrador.

La experta en el área fiscal, Mónica Santos, Socia y Directora del Área Fiscal de Rojumar Asociados, advierte de que uno de los errores más frecuentes es "dar por válido el borrador sin comprobar los datos". Según explica, la información que maneja la administración procede de terceros, como empresas o entidades financieras, lo que puede dar lugar a errores. "No se puede asumir que todos los datos son correctos", señala.

Además, subraya que confirmar el borrador implica omitir posibles deducciones o circunstancias personales que no aparecen reflejadas automáticamente. En este sentido, recuerda que existen obligaciones que muchos contribuyentes desconocen, como la necesidad de declarar en caso de tener dos pagadores o de percibir el ingreso mínimo vital.

Deducciones estatales y autonómicas

El sistema fiscal contempla distintas deducciones que pueden reducir la carga tributaria. Estas se dividen entre estatales y autonómicas. Las primeras suelen tener mayor impacto económico, mientras que las segundas presentan más variedad según el territorio.

Entre las deducciones estatales, destacan los incentivos para autónomos en sus primeros años de actividad, que pueden alcanzar el 20 % de los beneficios. También se incluyen beneficios fiscales para inversiones en empresas emergentes, con reducciones de hasta el 50% del capital invertido.

Asimismo, se mantienen deducciones relacionadas con la eficiencia energética, como obras de mejora en viviendas, instalación de placas o sistemas de climatización. En algunos casos, estas pueden llegar al 60% del importe, incluso cuando las obras se realizan a través de comunidades de propietarios.

En el ámbito autonómico, las medidas responden a necesidades específicas de cada región. Algunas comunidades incentivan el alquiler de viviendas vacías, otras compensan el aumento de tipos de interés o promueven el traslado a zonas rurales. También existen deducciones vinculadas a gastos en salud, educación o situaciones excepcionales.

Nuestra experta recomienda consultar previamente las tablas autonómicas, ya que "hay muchas deducciones que los contribuyentes desconocen y que pueden resultar relevantes".

Aumento del control y sanciones

La campaña de este año incorpora un refuerzo en los mecanismos de control. La administración ha ampliado la supervisión sobre operaciones realizadas a través de plataformas digitales, pagos mediante Bizum y transacciones con criptomonedas.

Según Mónica Santos, la Agencia Tributaria dispone de una capacidad creciente para cruzar datos y detectar inconsistencias. "Cada vez tienen más información y herramientas para analizarla", afirma, en referencia al uso de sistemas automatizados para la prevención del fraude.

Las sanciones por incumplimiento varían en función de la gravedad. No presentar la declaración puede suponer recargos de entre el 50% y el 100% de la cantidad no declarada. Las deducciones indebidas o gastos no justificados pueden elevar la sanción hasta el 150%. En los casos más graves, como el uso de facturas falsas, las consecuencias son mayores.

Además, existe la posibilidad de sanción por no responder a requerimientos de información. Esta situación, conocida como obstrucción, puede derivar en penalizaciones incluso si la declaración inicial es correcta.

Por último, la experta, Mónica Santos, recuerda que presentar la declaración dentro del plazo permite agilizar las devoluciones en caso de resultado favorable. También recomineda el uso de herramientas como el asistente virtual o el manual de renta disponibles en la web oficial, que facilitan la resolución de dudas durante el proceso.

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