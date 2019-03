Cospedal apuesta por el copago farmacéutico y no descarta el sanitario

En una entrevista a un radio nacional ha señalado que aunque ella no puede decidir si se debe o no aplicar un copago por consulta, ha destacado que son los servicios sanitarios "los que tienen que ver si es viable o no".

"Habría que establecer varemos y dependiendo del tipo de intervenciones, de si tiene seguros privados; hay que establecer unos términos proporcionales", ha añadido.

Por el contrario, sí se ha mostrado a favor de dejar de financiar medicamentos por la seguridad social que "son muy baratos" y de los que "abusa" la población. En su opinión, a la hora de establecer esta propuesta "el nivel de renta tiene mucho que ver".

"Tenemos cajas sin acabar en casa, medicamentos que valen un euros, y sin embargo hay otros medicamento para enfermos crónicas que se tienen que financiar porque hay gente que los necesita para vivir", ha añadido.

Respecto al recorte de más de 10.000 millones en sanidad y educación anunciado por el Gobierno, Cospedal ha explicado que los ministerios correspondientes han sido los encargados de advertir de estos ajustes a las comunidades autónomas.

"Ya habían advertido a los consejeros de que habría que hacer un esfuerzo extraordinario", ha añadido, al tiempo que ha explicado que "el planteamiento de ahorro posterior al de los Presupuestos Generales del Estado era una decisión que estaba previamente tomada".