El 40% de los contribuyentes acepta el borrador de Hacienda sin hacer cambios

Quizá no lo sabe, pero este año su Declaración de la Renta podría estar incompleta. Hacienda siempre remite un borrador personalizado, pero más de ocho millones lo aceptaron el año pasado sin cambiar ni una coma.

No es un error, pero ese documento no siempre incluye todos los datos, puede estar incompleto. Al fisco algunos conceptos le pasan desapercibidos.



Si compramos nuestra casa antes de enero de 2006 podemos deducir una parte del préstamo. Muchos no lo saben, pero las obras en la vivienda también desgravan, desde renovar la fontanería hasta instalar una conexión a internet Internet.



La diferencia se nota. El alquiler a jóvenes tiene bonificaciones a dos niveles diferentes.



Y además, los divorciados se pueden deducir una parte de la pensión que pasan a sus hijos. La lista es enorme, pero mayor la prisa del contribuyente.



Lo que sale a pagar o devolver también varía en función del lugar donde vivimos. La adopción de niños en el extranjero desgrava en la comunidad autónoma de Andalucía. Madrid, por su parte, ofrece la deducción por gastos educativos. Y en Castilla y León o Murcia, lo que se dona para recuperar el patrimonio puede incluirse también en la declaración.