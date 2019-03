El Congreso debate la reforma de la Ley Hipotecaria

El portavoz de Economía del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, ha afirmado que van a presentar al resto de grupos parlamentarios un texto unificado sobre los proyectos de ley sobre desahucios y dación en pago que recogerá propuestas de todos los partidos. En declaraciones a los medios en el Congreso, Martínez Pujalte ha dicho que su grupo intentará que el nuevo texto, que se enviará al resto de partidos el próximo viernes para discutirlo en la Comisión de Economía del martes 9 de abril, tenga "el mayor grado de consenso posible" y "enmiendas de todos los grupos".

"Vemos que puede haber ambiente de llegar a puntos de acuerdo", ha dicho. La elaboración de un solo texto supone integrar la tramitación del proyecto de ley de protección a deudores hipotecarios y la iniciativa legislativa popular (ILP) sobre dación en pago y alquiler social, algo ya avanzado por el PP desde hace semanas. El diputado popular ha asegurado que recogerán "el espíritu" del debate abierto sobre los problemas de los deudores hipotecarios y los desahucios de viviendas y apostarán por el "equilibrio" entre protección para las familias que tengan problemas sin desproteger a aquellas que pagan.

No obstante, no se incluirá la dación en pago tal y como está formulada en la ILP, ya que el PP considera "un mal camino" que la entrega de la vivienda al acreedor "lleve a que una familia no tenga techo", ha dicho. Martínez Pujalte ha añadido además que están en fase de estudio fórmulas legales que faciliten la renegociación de las deudas de las familias con problemas antes de que pierdan su vivienda, algo que en todo caso verá la luz en un proyecto de ley distinto de los dos actuales.

Todos los grupos parlamentarios han apostado por la elaboración de una ley de sobre-endeudamiento o de segunda oportunidad para las familias que han tenido problemas para pagar sus deudas, aunque han marcado diferencias con el PP, que tiene mayoría absoluta en el Congreso.

La portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, ha criticado que los populares propongan una renegociación de deudas "sujeta a la buena voluntad de las entidades financieras", tal como figura en el código de buenas prácticas bancarias, mientras que su partido apuesta por la intervención del sector público en el proceso.

La diputada de CiU Lourdes Ciuró confió en que el texto que presenten los populares recoja al menos "un compromiso para abordar una (futura) ley de sobre-endeudamiento" para evitar condenar a la exclusión social a las familias que no han podido hacer frente a su hipoteca.

Tanto CiU como PSOE insistieron en su propuesta de que se paralicen todas las ejecuciones hipotecarias en marcha mientras se traslada a la legislación española la decisión del Tribunal de Justicia de la UE, que a mediados de marzo dictaminó que los procesos de ejecución hipotecaria en España contravienen la norma europea de protección al consumidor.

El diputado de La Izquierda Plural Joan Coscubiela valoró que el PP tendrá que discutir sobre las propuestas de dación en pago tal y como está formulada en la ILP (su grupo la incluyó en su totalidad como enmienda en uno de los proyectos de ley en marcha) e insistió en que la ILP no permitirá al PP "cerrar en falso el problema de las familias hipotecadas".