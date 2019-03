El Congreso aprueba la Ley Antidesahucios con el único apoyo del PP

La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado el proyecto de ley Antidesahucios con el único apoyo del PP, como se preveía, y el rechazo cerrado de toda la oposición, que ha aprovechado el último debate de la norma para pedir al grupo mayoritario un cambio de actitud que les permitiera respaldar el texto.

Así, los grupos de la oposición han criticado tanto el procedimiento "absolutista" del PP como que se haya laminado la iniciativa legislativa popular (ILP) de dación en pago, que llegó al Congreso con casi un millón y medio de firmas. Y todo para aprobar una norma que, a su juicio, no da respuesta al problema real de los desahucios y sólo sirve para proteger al sector financiero.

Además, han pronosticado que los fallos judiciales obligarán pronto a nuevos cambios y se han comprometido a seguir presentado iniciativas sobre esta materia. Ahora, el proyecto será remitido al Senado, que en unos dos meses daré el visto bueno definitivo al texto.

La portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, ha recordado que la dación en pago "no ha supuesto la quiebra para ningún país ni para el sistema financiero", y ha pedido al PP que no desaproveche la "última oportunidad de no finiquitar en falso" este problema. "Si hacemos un rescate a las familias estaremos haciendo un rescate a las entidades financieras; si hacemos un rescate a las entidades financieras no estaremos solucionando el problema de las familias", ha añadido.

Tras mencionar diferentes casos de afectados, se ha dirigido directamente a los 'populares' para pedirles que cambien de postura y acepten algunas de las "muy buenas respuestas" que propone la oposición, insistiendo en que, independientemente de esta ley, el PSOE seguirá planteando iniciativas en esta materia.

"Es posible que lleguemos tarde y que tengamos que reconocer errores del pasado, pero que los ciudadanos cuenten con nuestra determinación para seguir trabajando", ha añadido, criticando por último el "procedimiento tramposo" del PP, que ha obviado la ILP en su texto y ha impedido que sea debatida en el Pleno.

El 'popular' Teodoro García Egea ha defendido que miles de familias se beneficiarán de este cambio, incluyendo los casos de los que ha hablado la oposición, y ha lamentado que se "utilice el dolor ajeno para hacer política". "Hoy aprobamos una buena ley que da un paso de gigante", ha dicho, insistiendo en que se han recogido propuestas de toda la oposición, de la ILP y del proyecto del Gobierno.

"El objetivo es que las familias que pierdan ingresos o su empleo no pierdan también su casa y queden con una deuda de por vida que les impida levantar cabeza. Esto es lo que queremos todos, independientemente de los matices políticos. ¿Por qué siguen por esa senda?", ha preguntado.