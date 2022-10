Una comunidad de vecinos de Logroño decide no encender la calefacción central este invierno

En España hay medio millón edificios con calefacción central que no pueden beneficiarse de las tarifas reguladas. Son unos 12 millones los usuarios que tienen calderas comunitarias. A ellos se les aplica un IVA del 21% y no del 5%.

El aumento de la factura de la luz lleva a muchas personas a plantearse no encender la calefacción este invierno. Es lo que ha decidido una comunidad de vecinos de Logroño. La cuota de la comunidad se dispararía a 500 euros y no pueden pagarlo. Los vecinos llevaron a cabo una votación nominal y la mayoría decidieron no encenderla. Estos vecinos están pensando en volver a calentarse con mantas.

No son los únicos, una vivienda que en 2020 pagó 12.000 euros, ya pagó más de 40.000 el año pasado y podría dispararse su gasto en calefacción a los 100.000 euros cuando acabe este invierno.

Hace dos semanas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó en 'Espejo Público' que en el Ejecutivo tienen presente esta problemática. Montero anunció que el Gobierno trabaja en ayudas para quienes tienen calefacción central en sus casas. Asegura tajantemente que "claramente sí" están viendo la vía para ayudar a estos usuarios.

¿Cuánto ha subido la factura en 1 año?

En este sentido, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha lanzado una advertencia: la factura de la luz de septiembre se eleva a 110,55 euros, un 26,3% más cara que la del año pasado. A pesar de que es más elevada que hace un año, si comparamos los datos con el mes anterior, su precio se ha rebajado un 21%.

De acuerdo con los cálculos de la OCU, "la factura media de un hogar medio, con 4,6 kW de potencia y 292 kWh de consumo mensual, con la tarifa regulada PVPC ha bajado hasta los 110,55 euros respecto a los 133,99 de agosto. Este descenso de 23,44 euros supone una bajada del 21%", apunta el organismo.