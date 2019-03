Los comerciantes chinos en España lamentan el daño que sufre su imagen pública

La comunidad china no deja de crecer en España. De hecho, sus emprendedores son responsables de la apertura de más de la mitad de los negocios regentados por autónomos en nuestro país. Negocios que desde hace tiempo ya no sólo se limitan a los tradicionales bazares. Tiendas de ropa, cafeterías y peluquerías a la española pero con gestión de origen asiático, y que ya compiten en todos los terrenos con los comerciantes de toda la vida.

Ahora, se enfrentan al deterioro de su imagen por la operación policial contra las mafias del contrabando. Se sienten en el punto de mira. La trama desarticulada repartía miles de productos a bajo precio para su venta en tiendas y bazares. El sistema era efectivo: al no declarar impuestos los precios no tenían competencia. Hoy en Madrid los dueños prefieren no hablar. Guardan silencio, y esa es la misma respuesta en hasta diez negocios diferentes.

Los suyos son establecimientos que compiten, como los de cualquiera, con los que tienen origen español. A bajo precio sus ventas suben como la espuma, pero el hostelero de toda la vida se resiente.

Por ejemplo, en el barrio de Lavapiés, Madrid. Nacionales y extranjeros conviven allí sin problemas desde hace décadas. Pilar, dueña de una papelería, lleva 29 años con sus puertas abiertas; no tiene quejas de la comunidad china, pero lamenta la falta de control.

Y es que se trata del colectivo inmigrante con más autónomos del país. Movimiento que queda certificado con el ir y venir de máquinas en muchos polígonos industriales. Allí, los empresarios del gigante asiático lamentan el daño que está sufriendo su imagen con la operación policial.

En solo una década el número de chinos empadronados en nuestro país se ha multiplicado por seis, muy por encima del crecimiento que han experimentado otras nacionalidades.