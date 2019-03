Los ciudadanos se levantan en Twitter al grito de #eurodiputadoscaraduras

Tras conocerse la notica, Twitter se convirtió en un hervidero de críticas. Los ciudadanos, con el hastag #eurodiputadoscaraduras, comenzaron a criticar la postura de los políticos hasta el punto de convertirse en uno de los diez temas más comentados por los usuarios de la red en España o, como se conoce, trending topic.



Muchos periodistas, ususarios habituales de Twitter, ayudaron a dar a conocer el revuelo que se estaba montando en torno a las cuentas la secretaria de Política Internacional y Cooperación y portavoz del Comité Electoral del PSOE, Elena Valenciano, Carlos Martínez Gorriarán de UPyD o de populares como Santiago Cervera, donde miles de ciudadanos dejaban reflejadas sus quejas.



Poco después, Valenciano, explicaba en la red social que el error se debió a que la enmienda "estaba mal planteada, en el contexto de un informe no vinculante", y añadía comentarios como: "La verdad es que no sabía que se votaba esa enmienda ni ese informe en el Parlamento Europeo", "He hablado con ellos. Creo que van a modificar sentido de su voto"; y ha concretado que los eurodiputados socialistas deberían haberse abstenido.



La representación socialista en el Parlamento Europeo precisa que los eurodiputados españoles rectifican el sentido de "su voto para optar por la abstención" en atención a "la coyuntura de actual de austeridad".

Los eurodiputados pasan de abrocharse el cinturón

La indignación mostrada por la ciudadanía se justifica en la diferencia de precio existente entre un vuelo Madrid - Bruselas en primera clase y en turista. El ahorro de viajar en una clase o en otra se acerca a los 1000€, algo que pareció importarles poco a los 402 eurodiputados que votaron en contra de viajar un poco más incómodos.